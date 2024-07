Fußball | Bundesliga Marco Rose deutet Xavi-Verbleib bei RB Leipzig an Stand: 30.07.2024 12:13 Uhr

Das dürfte die Fans von RB Leipzig freuen: Xavi Simons bleibt wohl auch in der kommenden Saison bei den Sachsen. Sehr zur Freude von Cheftrainer Marco Rose. Derweil steigt am Mittwoch in den USA das erste Testspiel.

Aktuell weilt Bundesligist RB Leipzig im Trainingslager in den USA. Von dort hat Cheftrainer Marco Rose in einer Medienrunde vorsichtig optimistische Nachrichten in der Frage Xavi Simons verkündet. Demnach sieht es wohl so aus, als hätte sich der Stürmer dazu entschieden, noch ein Jahr in der Messestadt zu spielen. Zuletzt hatte der FC Bayern München heftig um den niederländischen Nationalspieler, der noch bis 2027 bei Paris St. Germain unter Vertrag steht, geworben.

Ein Herz und eine Seele: Xavi Simons und Trainer Marco Rose

Xavi wird wohl erneut ausgeliehen

"Ich freue mich sehr, dass Xavi, wie es aussieht, für sich entschieden hat, sein gutes Jahr in Leipzig nochmal mitzunehmen in seine Entwicklung. Und bei uns Führungsspieler zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Um dann irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, den nächsten Schritt zu gehen", erklärte Rose. Verschiedene Medien berichteten, dass der 21-Jährige wohl erneut für ein Jahr ausgeliehen wird. Xavi war in der vergangenen Saison mit zehn Toren und 15 Vorlagen bei den Leipzigern durchgestartet und zeigte auch bei der EM mit der niederländischen Nationalmannschaft seine außergewöhnlichen Qualitäten. Im Trainingslager fehlt er noch, befindet sich noch im Urlaub.

Testspiele gegen Aston Villa und Wolverhampton

RB Leipzig wird im Rahmen des Trainingslagers am Mittwoch in der Nähe von New York ein erstes Testspiel gegen Aston Villa absolvieren. Danach reist RB weiter nach Miami, wo am Samstag ein weiteres Spiel gegen Wolverhampton Wanderers ansteht. Unmittelbar danach reist das Team zurück nach Leipzig.

