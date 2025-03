Handball | Bundesliga Magdeburger Gala beim Ostduell in Eisenach Stand: 08.03.2025 23:27 Uhr

Es wurde nicht das erhoffte knappe Spiel, dafür war der Deutsche Meister aus Magdeburg einfach zu stark. Und die Eisenacher leisteten sich in der Offensive zu viele einfache Fehler.

Der SC Magdeburg hat beim ThSV Eisenach eine starke Leistung abgeliefert. Nur drei Tage nach dem Sieg in der Champions League ließ das Team von Trainer Bennet Wiegert zu keiner Zeit Zweifel aufkommen, das Spiel nicht zu gewinnen. Am Ende wurde es ein deutliches 36:26. Das Ergebnis spiegelte auch die Kräfteverhältnisse an diesem Abend in der Werner-Assmann-Halle wider. Beste Werfer waren Mark Grgic für Eisenach mit zehn Toren und auf Magdeburger Seite Felix Claar und Matthias Musche mit jeweils neun Treffern. Magdeburg bleibt mit neun Minuspunkten nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Melsungen.

Magdeburg sorgt früh für klare Verhältnisse

Die große Frage vor der Partie war: Kann der ThSV Eisenach dem Deutschen Meister Paroli bieten? Die Vorzeichen waren eigentlich nicht so schlecht, die Magdeburger hatten das schwere Champions-League-Spiel gegen Pick Szeged in den Beinen. Doch davon merkte man in der pickepacke vollen Assmann-Halle nichts. Schnell merkten die 2.800 Fans, dass der SCM hier von Beginn an hochkonzentriert bei der Sache war. Claar erzielte die ersten vier Tore und Eisenach leistete sich auf der anderen Seite in der Offensive zu viele technische Fehler. So stand es nach 22 Minuten bereits 9:14. Die Wurfquote der Gastgeber lag zwischenzeitlich unter 30 Prozent. Anschließend arbeiteten sich die Gastgeber in die Partie, dennoch führte Magdeburg nach einer Tempoverschärfung zur Pause klar mit 18:12.

Tim Zechel trifft vom Kreis für Magdeburg.

Musche dreht nach der Pause auf

Die zweite Hälfte begannen beide Teams mit viel Dynamik. Magdeburg spielte in Abwehr und Angriff konzentriert, während Eisenach häufiger Fehler machte. So wuchs der Vorsprung des SCM auf acht Treffer an. Aber die Thüringer gaben nicht auf, beim Stand von 21:26/47. Spürten die Zuschauer kurz, dass Eisenach vielleicht doch noch eine Chance hat. Doch nach einer doppelten Unterzahl war der Abstand weiter angewachsen. Und angeführt von einem eiskalten Musche zogen die Gäste immer weiter davon. Auch Keeper Nikola Portner traf doppelt ins verwaiste Tor der Eisenacher.

Das Ostduell war heiß umkämpft, aber nie unfair.

Stimmen zum Spiel

rei/dpa