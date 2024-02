Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg will Spitzenreiter St. Pauli mit "FCM-Blues" nach Mallorca schicken Stand: 08.02.2024 17:19 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat am Samstag (13:00 Uhr) den Zweitliga-Branchenführer zu Gast: Tabellenführer FC St. Pauli ist immer noch ungeschlagen. In der Vorrunde ärgerte der FCM die Kiez-Kicker.

Gegen den Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli muss die ramponierte Spielfläche in der Magdeburger MDCC-Arena noch halten. Dann wird Abhilfe geschaffen. "Er wird nicht besser geworden sein. Unser Platz ist momentan in keiner guten Verfassung. Aber auch da ist geplant, dass er ausgetauscht wird. Aller Voraussicht nach soll es nach dem Spiel gegen St. Pauli beginnen", sagte Trainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg am Donnerstag.

Im Heimspiel am Sonnabend (13:00 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) erwartet er starke Hanseaten. Das Team von Fabian Hürzeler ist immer noch ungeschlagen. Daher will Titz den Gegner "nicht in sein gutes Aufbauspiel reinkommen lassen. Wichtig wird auch sein, dass wir eine gewisse Spielkontrolle und Ballbesitz haben werden, um den Gegner zu locken und in die Räume reinzukommen". Magdeburg braucht im Abstiegskampf jeden Zähler.

Hugonet fehlt - Neuzugang Teixeira im Kader

Verzichten muss Christian Titz auf Ersatz-Torwart Julian Pollersbeck (Rückenprobleme) und den gelbgesperrten Jean Hugonet. Der vom Afrika-Cup gekommen Neuzugang Bryan Teixeira (Kapverden) zeige im Training zwar schon viel Einsatz, sei für die Startelf am Sonntag aber noch keine Option. Im Hinspiel hielt Stammkeeper Dominik Reimann ein erstaunliches 0:0 fest.

St. Pauli seit 25 Liga-Spielen ungeschlagen

St. Pauli ist seit 25 Partien ungeschlagen, die letzte Niederlage in der 2. Liga gab es beim 3:4 im Derby beim Hamburger SV im April 2023. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler wandelt auf den Spuren des Teams von 1976/77, das mit 27 ungeschlagenen Spielen in Serie in die Bundesliga aufstieg.

Tabellenführer fliegt nach Mallorca

Nach Magdeburg heißt es Mallorca: Der Kiez-Klub beschloss die kommende Woche von Montag bis Freitag auf der spanischen Insel zu verbringen. Wegen der Niederschläge in den vergangenen Wochen und der dadurch wochenlang schlechten Platzverhältnissen verlegt der Hamburger Klub sein Training dorthin. Weil es keine passenden Ausweichmöglichkeiten in der Hansestadt gibt und der Spitzenreiter mit optimalen Bedingungen in die wichtige Phase der Saison gehen will, kam diese Wahl zustande. Zudem möchte der Club durch den Vorgang Verletzungen der Spieler vorbeugen. St. Pauli trainiert auf dem Untergrund des Erstligisten RCD Mallorca.

Das Trainingsgelände von RCD Mallorca. Mainz 05 war dort auch schon zu Gast. Der FC St. Pauli will dort in der kommenden Woche trainieren.

Verständnis beim FCM-Coach

FCM-Trainer Christian Titz zeigte Verständnis für die Maßnahme: "Wenn die Trainingsmöglichkeiten nicht so gut sind, dann kann ich es nachvollziehen, dass man schaut, welche Möglichkeiten es gibt." Aus seiner Sicht darf der Spitzenreiter die Reise gerne mit null Punkten aus Magdeburg im Gepäck antreten.

