Handball | DHB-Pokal Magdeburg in Kiel: Pokalsieger will Revanche beim Rekord-Pokalsieger Stand: 12.11.2024 16:13 Uhr

Am Mittwoch steigt in Kiel das vorgezogene Pokalfinale. Der SC Magdeburg muss an der Ostsee ran. Eine Statistik kann den SCM-Handballern Hoffnung machen

Am Mittwochabend (13. November, 20 Uhr live im Ticker) steigt an der Kieler Förde das Topspiel im DHB-Pokal-Achtelfinale. Handball-Meister und Pokalsieger SC Magdeburg muss bei Rekordpokalsieger THW Kiel ran.

Der SCM will an der Ostsee gleich zwei Rechnungen begleichen. Das Team von Magdeburgs Coach Bennet Wiegert verlor in den vergangenen fünf Monaten gleich zweimal gegen die Norddeutschen: Erst im Spiel um Platz drei der Champions League (28:32), dann beendete der THW in der Bundesliga eine lange Heimserie der Magdeburger. Das 24:29 im September war die erste SCM-Heimniederlage nach 26 ungeschlagenen Spielen.

Letzte SCM-Niederlage in Kiel 2017

Immerhin: In Kiel ist der SCM ebenfalls lange ungeschlagen. Im September 2017 verloren Bennet Wiegert, der damals schon SCM-Coach war und seine Mannschaft zuletzt bei den "Zebras". Eine Statistik, die dem SCM Hoffnung machen kann. Am Mittwoch geht es nun um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

In der Vergangenheit ging es zwischen den beiden Handball-Schwergewichten SC Magdeburg und THW Kiel schon oft um viel.

Wiegert: "Torhüter-Duell gewinnen"

Wiegert warnt vor der Reise vor allem vor Nationaltorhüter Andreas Wolff: "Die Wahrscheinlichkeit für uns auf einen Sieg maximiert sich, wenn wir das Torhüter-Duell gewinnen", so der Magdeburger vor dem Spiel. Beim 24:29 im September war Wolff überragender Mann aufseiten der Kieler.

Kiel mit Niederlage in Länderspielpause

Magdeburg verlor nach dem Heimspiel gegen Kiel kein weiteres Spiel in der Bundesliga, ist hier seit fünf Partien ungeschlagen. Kiel kassierte dagegen kurz vor der Länderspielpause bei den Füchsen Berlin eine klare 26:35-Niederlage. Eine Frage aus THW-Sicht dürfte sein, ob sich die Norddeutschen davon schon erholt haben. Wiegert will nicht spekulieren: "Vor dem Spiel waren sie die Mannschaft der Stunde. Und ein Auftritt soll das alles ins Wackeln bringen? Es gibt sicherlich einfachere Aufgaben als ein K.o.-Spiel in Kiel."

Das Achtelfinale auf einen Blick

Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin

TUSEM Essen - MT Melsungen

ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig

VfL Gummersbach - Bergischer HC

HSC 2000 Coburg - TBV Lemgo Lippe

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt

HC Empor Rostock - HBW Balingen-Weilstetten

THW Kiel - SC Magdeburg

dh/SpiO

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Textes war von der letzten SCM-Niederlage beim THW Kiel im April 2022 die Rede. Das DHB-Pokalfinale im April 2022 fand aber in Hamburg und nicht in Kiel statt. Zuletzt verlor der SCM in Kiel im September 2017 (32:34).