Schwimmen | "Swim Open" Märtens überflügelt Biedermann und bricht Weltrekord über 400 Meter Freistil Stand: 12.04.2025 20:18 Uhr

Lukas Märtens hat das nächste Kapitel seiner Fabelkarriere geschrieben. Über seine Paradestrecke von 400 Meter Freistil bricht er in der schwedischen Hauptstadt Stockholm völlig überraschend Paul Biedermanns Weltrekord.

Lukas Märtens hat den fast 16 Jahre alten Weltrekord des Hallensers Paul Biedermann über 400 Meter Freistil gebrochen. Der 23-Jährige aus Magdeburg schlug bei den Swim Open von Stockholm nach 3:39,96 Minuten an. Damit war Märtens elf Hundertstelsekunden schneller als Biedermann bei seiner Bestmarke im Sommer 2009. Märtens hatte sich 2024 auf dieser Strecke auch zum Olympiasieger von Paris gekrönt.

Lukas Märtens hebt den Zeigefinger nach seiner Fabelzeit über 400 Meter Freistil in Stockholm.

Märtens schon mit Olympiagold 2024 über 400 Meter

Er war direkt aus einem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada angereist. "Ich habe mich nach dem Höhentrainingslager gut gefühlt und wusste, dass ich in Form bin – aber mit so einer Zeit habe ich wirklich nicht gerechnet", sagte er. "Der Weltrekord kam überraschend, das muss ich erst mal sacken lassen." Sein SCM-Teamkollege Florian Wellbrock belegte in der schwedischen Hauptstadt Rang drei mit 3:45,29 Minuten.



Mit der historischen Zeit setzte Märtens auch schon einmal ein Achtungszeichen Richtung Weltmeisterschaften. Beim Saisonhöhepunkt Ende Juli und Anfang August in Singapur ist der Magdeburger einer der ganz großen Favoriten.

dpa/SpiO