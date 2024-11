Fußball | Regionalliga Lucky Punch! FSV Zwickau siegt in letzter Minute gegen BFC Dynamo Stand: 29.11.2024 21:07 Uhr

In einer überwiegend ausgeglichenen Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem BFC Dynamo sah es lange nach einem leistungsgerechten Remis aus – bis Joker Lucas Albert die Arena in der Nachspielzeit zum Beben brachte.

Dramat pur in der GGZ ARENA. Der FSV Zwickau besiegt den BFC Dynamo im Verfoglerduell mit 1:0 (0:0). Zum Mann des Abends wurde der eingewechselte Lucas Albert, der den Siegtreffer in der Nachspielzeit sehenswert per Seitfallzieher erzielte.

FSV mit breiter Brust - und Personalnot

FSV-Trainer Rico Schmitt kann mit den Leistungen seines Teams in den vergangenen Wochen durchaus zufrieden sein: 14 Punkte aus sechs Spielen haben die Schwäne auf den fünften Tabellenplatz katapultiert. Doch gegen den BFC machte sich der Personalengpass bemerkbar. Nach dem Karten-Festival gegen Chemie Leipzig musste der Coach auf die gesperrten Marc-Philipp Zimmermann, Mike Könnecke, Andrey Startsev und Theo Martens verzichten.

Auch der BFC, aktuell Tabellensechster, zeigt aufsteigende Form und konnte fünf Siege aus den letzten sieben Spielen verbuchen. Nur gegen die beiden Top-Teams Halle und Lok Leipzig verloren die Hauptstädter in dieser Zeit.

Lucas Hiemann und Luis Klein blocken Rufat Dadashov und Ivan Knezevic ab.

Wenige Torraumszenen bis kurz vor der Halbzeit

Von Beginn an sahen die 4.281 Zuschauer in der GGZ ARENA ein intensives, wenn auch chancenarmes Spiel. Immer wieder wechselten die Spielanteile, beide Teams hatten anhaltende Ballbesitzphasen und Abschlüsse aus der zweiten Reihe, die jedoch meist weit vorbei gingen.

Die ersten Hochkaräter der Partie verzeichneten die Gastgeber zum Ende der ersten Hälfte. Nach einem hohen Ballgewinn konnte Lukas Eixler im Strafraum des BFC freigespielt werden (37.), rang jedoch zu lange mit sich, um mit seinem schwächeren rechten Fuß abzuschließen. BFC-Innenverteidiger Amino Amadou spitzelöte dem Stürmer in der Folge die Kugel vom Fuß. Nur vier Minuten später war es wieder Eixler, der gemeinsam mit Jahn Hermann auf den letzten BFC-Verteidiger zulief. Doch die beiden spielten die Situation nicht optimal aus, am Ende scheiterte Eixler aus spitzem Winkel am Außennetz. Torlos ging es in die Pause.

Dynamo kommt mit Schwung aus der Kabine - doch Zwickau trifft

Nach dem Seitenwechsel war beim Gastgeber vom Spielwitz der Schlussphase des ersten Durchgangs nichts mehr zu sehen. Dynamo drückte den FSV zu Beginn des zweiten Durchgangs hinten rein und arbeitete am Führungstreffer. Zwickau verteidigte diszipliniert und ließ den Gegner immer wieder gegen eine Wand laufen. Folgerichtig bekamen die Schwäne wieder mehr Zugriff, und das Spiel plätscherte bis kurz vor Schluss vor sich hin. Dann wurde es auf beiden Seiten brisant. Zunächst scheiterte der eingewechselte BFC-Stürmer Julian Wießmeier am Pfosten (83.), ehe FSV-Joker Lucas Albert die Arena zum Tollhaus verwandelte. Nach einem Eckball war es zunächst Oliver Fobassam, der mit seinem Kopfball an Dynamo-Keeper Leon Bätge scheiterte. Den Abpraller hämmerte Albert dann sehenswert per Seitfallzieher in die Maschen zum umjubelten Siegtreffer (90+2). Mit dem Sieg klettert der FSV Zwickau zumindest vorübergehend auf Rang drei.

sbo