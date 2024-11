Fußball | Regionalliga Lok Leipzig in Plauen gefordert - siegt Chemnitz weiter? Stand: 22.11.2024 11:40 Uhr

Liga-Primus Lok Leipzig will in Plauen eine neue Siegesserie starten - der Aufsteiger darf sich aber auf viel Unterstützung von den Rängen einstellen. Jena muss hingegen ohne Henning Bürger auskommen.

Freitag: Mit drei Zählern gegen den Winterblues

Nur ein Punkt aus zwei Liga-Partien kommt für Lok Leipzig in dieser Spielzeit schon einem Negativlauf gleich – so stark und vor allem erfolgreich verläuft die aktuelle Saison. Nach zunächst elf Siegen und zwei Remis stotterte der Motor in der Liga zuletzt gegen Greifswald und Chemnitz ein wenig. Beim heutigen Gastspiel (18:55 Uhr, im Livestream bei SPORT IM OSTEN) gegen den VFC Plauen wollen die Blau-Gelben zurück in die Erfolgsspur finden. Doch auch der Gastgeber – der mit einer Kulisse von rund 3.500 Zuschauern rechnet – möchte im Flutlichtspiel punkten und den Abstand zum Tabellenschlusslicht Luckenwalde vergrößern. Erfreut über das gestiegene Zuschauerinteresse zeigt sich auch Plauens Coach Karsten Oswald, der betont, dass sich sein Team diesen Andrang durch die guten Leistungen verdient habe.

Samstag: Jena in Meuselwitz ohne Chefcoach

Nach dem Schock unter der Woche über den vorläufigen, krankheitsbedingten Rückzug von Cheftrainer Henning Bürger geht es für Carl Zeiss Jena am Samstag ab 13 Uhr (im Liveticker der SpiO-App) zum Gastspiel beim ZFC Meuselwitz. An der Seitenlinie sind dabei alle Augen auf Sportdirektor und Interimscoach Stefan Börger gerichtet, der auf der vereinseigenen Homepage zugibt, dass die Situation "natürlich nicht spurlos an den Spielern, die in erster Linie betroffen sind, vorbeigeht." Auch für FCC-Kapitän Nils Butzen steht fest: "Wir spielen am Samstag auch für unseren Trainer."

Für den Gastgeber hingegen, der nach einem miesen Saisonstart wieder in die Spur gefunden hat und insbesondere zu Hause immer stärker wird – vier der letzten fünf Heimspiele wurden siegreich bestritten, dazu im Pokal ein Statement gesetzt – geht es darum, seinen Platz im gesicherten Mittelfeld der Liga (Rang 11) zu verteidigen.

Erfurt oder Altglienicke - wer hält den Anschluss?

Nur ein Sieg zählt im Verfolgerduell ab 14 Uhr (im Liveticker der SpiO-App) zwischen dem Tabellendritten Rot-Weiß Erfurt und dem Tabellensechsten aus Altglienicke, will man den Anschluss an die vordersten Plätze nicht verlieren. Dabei zeigt die Formkurve der Gäste im Wochenendtakt Ausschläge nach oben wie nach unten. Mit Gewissheit lässt sich nicht sagen, welches Gesicht die Berliner im Erfurter Steigerwaldstadion zeigen werden. Umso wichtiger ist es für die Thüringer, ihr bestes Spiel trotz Verletzungssorgen auf den Rasen zu bringen und den eigenen Erfolg nicht von der Spielfreude des Gegners abhängig zu machen. Seit acht Liga-Spielen ist RWE nun ungeschlagen. Die Bilanz gegen Altglienicke seit deren Aufstieg ist komplett ausgeglichen: zwei Siege, zwei Niederlagen und drei Remis.

Sonntag: Chemnitz will gegen Eilenburg die Form bestätigen

Mit einem Paukenschlag begann der vergangene Regionalligaspieltag, als der in dieser Spielzeit strauchelnde Chemnitzer FC (Rang 13) dem Liga-Primus Lok Leipzig auf dessen Platz mit 2:0 die erste Saisonniederlage beibrachte. Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FC Eilenburg (ab 13 Uhr im Liveticker der SpiO-App) sollen diese drei Punkte nun bestätigt werden - mit Coach Benjamin Duda zurück an der Seitenlinie.

Kampflos wird sich das Kellerkind von der Mulde jedoch nicht geschlagen geben, auch wenn das Selbstbewusstsein nach den Ergebnissen der letzten Wochen nicht gerade überbordend sein dürfte. Besonders die krachende 0:3-Niederlage im vergangenen Heimspiel gegen Greifswald hat geschmerzt. Mit einer Reaktion im Sechs-Punkte-Spiel darf daher gerechnet werden.

Halle will in Berlin Erfolgsserie ausbauen

Vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangene fünf Partien haben den Halleschen FC bis auf Tabellenplatz zwei vorgespült. Auf dem Papier dürfte bei Hertha 03 Zehlendorf, die seit acht Liga-Spielen auf einen Dreier warten, eigentlich nichts schiefgehen. Doch die "kleine Hertha" hat in dieser Saison schon das ein oder andere Mal, speziell im eigenen Stadion überrascht, so etwa beim furiosen 5:0 gegen Zwickau oder dem 2:1 gegen Chemie Leipzig. Halle dürfte also gewarnt sein, den Auftritt in Berlin (ab 13 Uhr im Liveticker der SpiO-App) nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Chemie Leipzig empfängt formstarke Zwickauer

Zwei Teams im Mittelfeld der Liga, wenn auch an unterschiedlichen Enden des Spektrums. Während der FSV Zwickau (Rang 7) mit einem Sieg den Sprung ins obere Tabellendrittel anvisiert, muss Chemie Leipzig auf Tabellenplatz 12 aufpassen, nicht unten reinzurutschen. Dabei überzeugten die Schwäne in der Liga zuletzt, fuhren elf Punkte aus fünf Spielen ein – einzig die Niederlage im Sachsenpokal am vergangenen Wochenende in Glauchau trübt die Stimmung ein wenig. Die Leutzscher hingegen zeichnen ein konträres Bild dazu – erfolgreich im Pokal, dafür schwankend in der Liga. Es wird spannend zu sehen, welches Team im Alfred-Kunze-Sportpark (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App) bestätigen kann.

sbo