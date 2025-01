Fußball | Regionalliga Lok Leipzig holt McLemore für die Außenbahn Stand: 13.01.2025 10:47 Uhr

Neun Punkte hat Lok Leipzig Vorsprung auf Verfolger Hallescher FC und will alles daransetzen, auch am Saisonende in der Regionalliga Nordost ganz oben zu stehen. Aktuell befindet sich das Seitz-Team im Trainingslager in Belek und vermeldet einen ersten Neuzugang.

Seit Samstagnacht befindet sich Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig im Trainingslager im türkischen Belek. Mit im Gepäck haben die Sachsen zwei Testspieler - Malik McLemore und Dorian Cevis, von denen McLemore bereits mit einem Vertrag ausgestattet wurde. Wie der Verein am Montag (13. Januar) mitteilte, erhält der Außenbahnspieler einen Kontrakt bis Sommer 2026.

McLemore bringt viel Erfahrung mit

Der gebürtige Wiesbadener war zuletzt in der zweite US-Liga bei El Paso Locomotive FC beschäftigt. Der Deutsch-Amerikaner hatte aber auch schon in verschiedenen Regionalligen seine Spuren hinterlassen. Insgesamt absolvierte McLemore bei Schweinfurt 05, Union Fürstenwalde, Greuther Fürth II und dem FSV Frankfurt 91 Spiele und will nun bei Lok einen neuen Anlauf nehmen: "Die Ambitionen, die der 1. FC Lok hat, sind kein Geheimnis. Dazu kommen die Derbys und auch anderen großen Spiele in der Liga. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das Trainerteam mir Vertrauen schenkt. Jochen Seitz ist ein positiver Trainer mit viel Leidenschaft."

Lok-Sportchef lobt "Dynamik und Tempo"

Lok Leipzigs Sportdirektor Toni Wachsmuth freute sich über die schnelle Verpflichtung. McLemore sei auf beiden Außenbahnen einsetzbar und habe in den bisherigen Einheiten einen guten Eindruck hinterlassen. "Vor allem mit seiner Dynamik und seinem Tempo gibt er uns weitere Optionen für die Rückrunde."

Zwei Testspiele in Belek

Im Rahmen des Trainingslagers in Belek haben die Leipziger zwei Testspiele angesetzt. Bereits am Dienstag (15 Uhr MEZ) trifft das Team von Trainer Jochen Seitz auf den slowenischen Erstligisten NS Mura. Am Freitag steht noch eine Partie gegen Oberligist Sportfreunde Siegen (13 Uhr) auf dem Programm.

pm/SpiO