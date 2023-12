Fußball | Regionalliga Lok Leipzig bei Altglienicke auf Mission Wiedergutmachung Stand: 15.12.2023 15:23 Uhr

Lok Leipzig hängt den eigenen Erwartungen bisher weit hinterher. Nach der bitteren Niederlage in Zwickau will die Mannschaft von Trainer Almedin Civa nun bei der VSG Altglienicke eine Reaktion zeigen. Gleichzetig könnten die Blau-Gelben eine fast viermonatige Durststrecke beenden.

Die Spieler des 1. FC Lokomotive Leipzig dürften nicht die einfachste Trainingswoche hinter sich haben. Trainer Almedin Civa war nach der 2:3-Last-Minute-Niederlage beim FSV Zwickau am vergangenen Wochenende stinksauer. Auswärts gegen die VSG Altglienicke (So., 13 Uhr im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) will die Mannschaft nun den Frust in den ersten Auswärtssieg seit Ende August ummünzen.

Alte Muster

Auch eine knappe Woche nach der Pleite in Zwickau dürfte den Lok-Profis der Spielverlauf noch im Kopf herumschwirren. Es war nicht das erste Mal, dass die Leipziger trotz Führung den Sieg noch aus der Hand gaben. Schon gegen Cottbus und Meuselwitz lief es ähnlich.

Lok-Trainer Almedin Civa kritisiert, dass man "sorglos Chancen verballert" und dann Gegentore bekommt. "Das ist der Grund, warum wir unten drin stehen", sagte Civa. Mit 17 Punkten aus 16 Spielen liegt Lok aktuell auf Tabellenplatz 13 der Regionalliga Nordost und damit nur knapp über der bedrohlichen Zone.

Lok auf Wiedergutmachung aus

In der Hauptstadt will die Civa-Elf nicht nur eine Reaktion zeigen, sondern gleichzeitig auch die eigene Auswärtsmisere beenden. Seit sieben Spielen hat Lok auf fremdem Platz nicht mehr gewonnen.

Der letzte Sieg datiert vom 20. August. Damals gewann Lok beim FC Carl Zeiss Jena mit 3:2 – und dass, obwohl man wegen einer roten Karte für Riccardo Grym ab der 67. Minute in Unterzahl spielte. Den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte Djamal Ziane in der 11. Minute der Nachspielzeit. Eine ähnliche Willensleistung wird es auch gegen Altglienicke brauchen.

Murat Salar (VSG Altglienicke)

Altglienicke: Sieg und Remis unter Salar

Altglienicke steht in der Regionalliga Nordost zwar deutlich besser da (Platz 7), wechselte vor kurzem aber bereits den Trainer. Bei den ambitionierten Berlinern übernahm Mitte November Murat Salar den Posten von Karsten Heine.

Unter dem neuen Cheftrainer kam Altglienicke bisher zu einem knappen 2:1-Heimsieg gegen Chemnitz und einem 0:0 gegen Jena. Das anschließende Heimspiel gegen Babelsberg musste, wie viele andere Regionalliga-Partien, wegen des Wintereinbruchs abgesagt werden. Die Bedingungen haben sich inzwischen aber soweit verbessert, dass das Spiel gegen Lok im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattfinden kann.

Lok-Leistungsträger Luca Sirch droht eine Gelbsperre.

Sirch muss aufpassen

Lok-Trainer Civa muss auch in Berlin auf die langzeitverletzten Farid Abderrahmane (Schambeinentzündung) und Theo Ogbidi (Kreuzbandriss) verzichten. Julian Weigel wird ebenfalls fehlen. Der defensive Mittelfeldakteur sitzt noch seine Rot-Sperre aus dem Stadtderby gegen Chemie ab. Dafür könnte Linus Zimmer wieder dabei sein, der beim Spiel in Zwickau mit Fieber passen musste. Luca Sirch geht mit vier gelben Karten in die Partie und würde bei einer weiteren das letzte Lok-Spiel des Jahres am kommenden Mittwoch (20.12.2023, 19 Uhr) gegen den Berliner AK verpassen.

mkr