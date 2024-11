Fußball | Regionalliga Lok-Flügelspieler Ryan Adigo für Benin-Länderspiele berufen Stand: 06.11.2024 14:04 Uhr

Erfolg weckt Begehrlichkeiten: Ryan Adigo darf auf sein Comeback in der Nationalmannschaft des Benin hoffen. Der Akteur des 1. FC Lok Leipzig wurde von Gernot Rohr für die anstehenden Afrika-Cup-Qualipartien nominiert.

Große Ehre für Ryan Adigo: Der Flügelspieler von Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig ist für die anstehenden Afrika-Cup-Qualispiele des Benin gegen Nigeria (14. November) und Libyen (18. November) berufen worden. Der in Lübeck geborene Adigo hatte vor über zwei Jahren unter dem einstigen Cottbuser Bundesligaprofi Moussa Latoundji sein Debüt gefeiert, der damalige Kurzeinsatz gegen Mosambik blieb bis dato Adigos einziger Einsatz im Trikot der "Eichhörnchen".

Adigo: "Ich will es einfach genießen"

"Wir freuen uns sehr über die Nominierung für Ryan. Er hat sich das durch Fleiß und gute Leistung absolut verdient. Wir als 1. FC Lok sind stolz, wieder einen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben", sagte FCL-Sportdirektor Toni Wachsmuth. "Das erste Mal war ich schon ein bisschen nervös, jetzt will ich es einfach nur genießen, maximal Spaß haben, alles aufgreifen. Ich freue mich, die Jungs wiederzusehen", unterstrich Adigo am Mittwoch (6. November) auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Adigo war 2023 von Phönix Lübeck zum 1. FC Lok gewechselt, in der laufenden Spielzeit stand der Stammspieler in bis dato allen 16 Pflichtpartien auf dem Rasen.

Gernot Rohr will den Benin zum Afrika-Cup 2025 in Marokko führen.

Verantwortlich für die jüngste frohe Botschaft für den 23-Jährigen ist Gernot Rohr, der den Benin seit März 2023 trainiert. Rohr ist in Leipzig-Probstheida kein Unbekannter. Der mittlerweile 71-Jährige verbrachte den Großteil seiner Spielerkarriere bei Girondins Bordeaux und stand auf dem Platz, als die Franzosen 1987 von Lok aus dem Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger gekickt worden waren. Noch heute ist der Weltenbummler, der zuvor unter anderem Nationaltrainer in Nigeria, Burkina Faso, Niger und Gabun war, mit Lok-Legende Wolfgang Altmann befreundet.

Benin hofft auf fünfte Afrika-Cup-Teilnahme

Die Nationalmannschaft des westafrikanischen Küstenstaats liegt hinter Nigeria aktuell auf Rang zwei der Gruppe D. Der würde für die Teilnahme an der im Februar 2025 stattfindenden Endrunde in Marokko reichen. Die anstehenden beiden Begegnungen entscheiden, ob sich der Benin zum erst fünften Mal überhaupt für den Afrika-Cup qualifiziert. Adigo ist jedoch nicht der einzige Leipziger, der sich Hoffnungen auf die Teilnahme machen darf. Mosambik mit Chemie-Leistungsträger Stanley Ratifo führt derzeit die Gruppe I an.

SpiO/pm