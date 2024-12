Basketball | BBL Löwen stoppen MBC-Rekordserie Stand: 01.12.2024 17:09 Uhr

Bittere Niederlage für den SYNTAINICS MBC: Beim 70:76 (21:21, 15:11, 18:21, 16:23) in Braunschweig führten die Weißenfelser zwischenzeitlich mit 13 Punkten, erst kurz vor Ende sicherten die Hausherren sich den Sieg - und stoppten zum zweiten Mal hintereinander eine Serie.

In Braunschweig bot sich den Zuschauern eine bis ins letzte Viertel spannende Partie. Der Start misslang dem MBC noch, nach eigentlich geklärten Rebounds brachten sie sich immer wieder selbst in Schwierigkeiten, die Braunschweiger Löwen führten früh mit 13:7. Kurz vor Ende des ersten Viertels glichen die Weißenfelser jedoch aus - vor allem Dank eines starken Spencer Reaves - mit 21:21 ging es in die Viertelpause.

Der MBC hatte sich nun defensiv gefestigt, der Grundstein für die ein starkes Viertel, in dem die Weißenfelser beim Stand von 26:25 die Führung übernahmen. Das ging Löwen-Trainer Jesus Ramirez zu weit, er zog die Auszeit, doch die Gäste bauten die Führung weiter aus. Besonderes Highlight im zweiten Viertel: Eben noch sehenswert gepunktet, sprintete Ty Brewer übers Parkett und verteidigte am eigenen Brett gegen Sananda Fru.

Starkes dritte Viertel für den MBC, Braunschweig dreht das Spiel kurz vor Schluss

Mit drei Dreiern in Folge legte der MBC zu Beginn des dritten Viertels den stärksten Lauf des Spiels hin und baute die Führung aus. Doch Braunschweig kam noch einmal bis auf einen Punkt zum 53:54 ran - und damit ging es ins letzte Viertel.

Mit 3 Minuten und 13 Sekunden auf der Uhr gingen die Löwen Braunschweig erstmals seit Beginn des zweiten Viertels in Führung, 27 Sekunden vor Schluss erhöhten sie auf vier Punkte voraus. Ein Rückstand, den der MBC nicht mehr aufholen konnte. Trotz eines starken Spencer Reaves und dazu ebenfalls gut aufspielender Ty Brewer, Martin Breunig und Charles Callison fahren die Weißenfelser nach sechs Siegen in Folge damit mal wieder eine Niederlage ein. Braunschweig wird zum zweiten Mal in Folge zum Party-Crasher: Schon gegen die NINERS Chemnitz stoppten sie die Serie von vier Siegen in Folge.

MBC-Coach: "Braunschweig hat sich Sieg verdient"

"Die Braunschweiger haben sich den Sieg absolut verdient", sagte Headcoach Janis Gailitis. "Sie wollten den Sieg in den entscheidenden Momenten einfach mehr. Wir haben deutlich geführt und wurden dann für unsere Arroganz bestraft."

SpiO/npo