Fußball | Champions League Liverpool, Inter Mailand, Atletico Madrid - Harte Brocken für RB Leipzig in der Ligaphase Stand: 29.08.2024 18:38 Uhr

Die Reform der Champions League hat RB Leipzig einige hochkarätige Gegner in der Vorrunde beschert. Das Team von Trainer Marco Rose spielt unter anderem gegen den FC Liverpool, Inter Mailand und Atletico Madrid.

RB Leipzig trifft in der neu eingeführten Ligaphase der Champions League auf den FC Liverpool, Inter Mailand, Juventus Turin, Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Celtic Glasgow, Aston Villa und Sturm Graz. Das ergab die Auslosung am Donnnerstag (29. August) in Monaco. Die 36 Teams waren zuvor in vier verschiedene Lostöpfe eingeteilt wurden. Jede Mannschaft bekam zwei Teams aus jedem Topf zugelost, auch aus dem eigenen.

"Wir freuen uns riesig auf die Mannschaften, auf die wir treffen. Es sind vier tolle Heimspiele, auch für unsere Fans und die Stadt", sagte RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer. "Wir haben attraktive Gegner im Ausland, tolle Reisen. Wir sind natürlich sehr ambitioniert, haben große Ansprüche an uns selbst und deshalb wollen wir in diesem Wettbewerb für Schlagzeilen sorgen."

Wiedersehen mit Szoboszlai und Konaté

Im Duell mit dem FC Liverpool gibt es für RB damit ein Wiedersehen mit den ehemaligen Spielern Ibrahima Konaté und Dominik Szoboszlai. In der Champions League standen sich beide Teams bereits in der Saison 2020/21 gegenüber. Im Achtelfinale behielten die "Reds" - damals noch von Jürgen Klopp trainiert - in beiden Spielen mit 2:0 die Oberhand.

Achtelfinale 2021: RB Leipzig Dayot Upamecano im Zweikampf mit Liverpools Mohamed Salah.

Gegen Celtic Glasgow spielte RB ebenfalls bereits in der Königsklasse und auch in der Europa League. Ein schnelles Wiedersehen gibt es zudem mit Aston Villa. Gegen den Club aus Birmingham spielte Leipzig im Rahmen der Vorbereitung in New York. Anfang August sorgten André Silva und Lois Openda für die Tore beim 2:0.

Das sind die Gegner der deutschen Teams

RB Leipzig: FC Liverpool (H), Inter Mailand (A), Juventus Turin (H), Atletico Madrid (A), Sporting Lissabon (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A)

Bayern München: Paris Saint-Germain (H), FC Barcelona (A), Benfica Lissabon (H), Schachtar Donezk (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord Rotterdam (A), Slovan Bratislava (H) und Aston Villa (A)

Bayer Leverkusen: Inter Mailand (H), FC Liverpool (A), AC Mailand (H), Atletico Madrid (A), RB Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Sparta Prag (H), Stade Brest (A)

VfB Stuttgart: Real Madrid (A), Paris Saint-Germain (H), Juventus Turin (A), Atalanta Bergamo (H), Roter Stern Belgrad (A), Young Boys Bern (H), Slovan Bratislava (A), Sparta Prag (H)

Borussia Dortmund: FC Barcelona (H), Real Madrid (A), Schachtar Donezk (H), FC Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A)

So funktioniert die neue Ligaphase

Die Ligaphase löst in dieser Saison die seit Einführung des Wettbewerbs bestehende Gruppenphase ab. Statt 32 Teams nehmen erstmals 36 am Wettbewerb teil. Statt zuvor 96 Vorrundenspielen gibt es nun 144. Die Mannschaften werden in einer einzigen Liga spielen, es gibt nur noch eine Tabelle. Jedes Team wird in der neuen Ligaphase gegen acht unterschiedliche Klubs spielen und vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele haben. Für einen Sieg gibt es weiterhin drei Punkte, für ein Remis einen Zähler.

Die besten acht Teams der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 treten in einer Play-Off-Runde gegeneinander an, um die weiteren acht Teilnehmer der ersten K.o.-Runde zu ermitteln. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokal-Saison beendet, sie spielen auch nicht - wie zuvor üblich - in der UEFA Europa League weiter. Das Finale der Champions League findet am 31. Mai 2025 in München statt.

Rose "ganz unvoreingenommen"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose war sich wegen des neuen Formats noch unschlüssig. "Ich gehe da ganz unvoreingenommen ran. Ich möchte es mir anschauen, möchte es fühlen. Dann kann ich danach was dazu sagen, wie es war", sagte der 47-Jährige. Er habe gar kein Gefühl dafür, "wie es ist, gegen acht unterschiedliche Mannschaften zu spielen, viermal zu Hause, viermal auswärts, dann gibt es eine große Tabelle."

Die Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag: 17./18./19. September 2024

2. Spieltag: 1./2. Oktober 2024

3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

4. Spieltag: 5./6. November 2024

5. Spieltag: 26./27. November 2024

6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

K.-o.-Runden-Playoffs: 11./12. und 18./19. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025 in München

Champions League soll attraktiver werden

Die UEFA erhofft sich durch die Reform eine weitere Steigerung der Attraktivität des Wettbewerbs. Durch die Ligaphase wird es schon von Beginn an mehr Topspiele geben. Das soll die Champions League sportlich attraktiver und natürlich auch kommerziell noch erfolgreicher machen. Auch kleinere Teams sollen profitieren, sie haben vor allem in vier Spielen gegen Teams aus den Töpfen 3 und 4 die Chance, Punkte zu holen und die nächste Runde zu erreichen.

RB - mittlerweile "Dauergast" in der Königsklasse - ist zum insgesamt siebten Mal dabei. Im vergangenen Jahr scheiterte das Team von Marco Rose im Achtelfinale knapp gegen den späteren Sieger Real Madrid. Das beste Ergebnis hatte RB in der Saison 2019/20 unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann erzielt, als man bis ins Halbfinale einzog.

In der vergangenen Saison scheiterte RB Leipzig im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid.

SpiO