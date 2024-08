Paralympics Leipziger Martin Schulz und Edina Müller deutsche Fahnenträger in Paris Stand: 27.08.2024 16:43 Uhr

Große Ehre für Martin Schulz: Der Leipziger Triathlet wird gemeinsam mit der Kanutin Edina Müller die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris tragen.

Wenn am Mittwoch (28. August 2024) die Paralympischen Spiele in Paris mit einer spektakulären Eröffnungsfeier offiziell starten, werden Martin Schulz und Edina Müller das Deutsche Aufgebot als Fahnenträger anführen. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DSB) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Paris mit.

Schulz peilt dritte Goldmedaille an

Schulz vom SC DHfK Leipzig gehört im Para Triathlon zu den großen deutschen Hoffnungsträgern. Der 34-Jährige peilt bei seiner vierten Paralympics-Teilnahme in Paris nach den Triumphen 2016 und 2021 seine dritte Goldmedaille in Folge an und geht als Welt- und Europameister als Topfavorit an den Start. 2016 schaffte er als erster Triathlet überhaupt den Hattrick mit jeweils Gold bei den Welt- und Europameisterschaften sowie den Paralympics. "Es ist ein großes Ding. Das wünscht man sich als Sportler. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert", sagte Schulz.

Auch Müller, die von einem "Wahnsinnsgefühl" sprach, blickt auf eine mehr als erfolgreiche Karriere zurück. Für die 41-Jährige aus Hamburg sind es bereits die fünften Paralympics. 2012 gewann sie in London mit den deutschen Rollstuhl-Basketballern Gold, ehe sie 2014 zum Parakanusport wechselte. Auch dort regnete es Medaillen: Müller wurde im Einer-Kajak Welt- und Europameisterin, 2021 gewann sie wie Schulz in Tokio olympisches Gold.

Edina Müller holte bereits in zwei Sportarten olympisches Gold.

22 Sportarten, 549 Entscheidungen

In Paris werden ab Donnerstag in 22 Sportarten Medaillen vergeben. Insgesamt stehen 549 Entscheidungen an. Rund 4.400 Athletinnen und Athleten kommen in der französischen Hauptstadt zusammen. Wie auch bei Olympia werden - mit einigen Anpassungen - dieselben Sportstätten genutzt. So wurde beispielsweise das Beachvolleyball-Stadion unter dem Eiffelturm in ein Fußballfeld umgewandelt. Das nun Paralympische Dorf wurde behindertengerecht gemacht.

Neben Schulz und Müller gelten Elena Semechin (Schwimmen), Markus Rehm (Leichtathletik) oder Annika Zeyen-Giles (Radsport) als aussichtsreiche deutsche Medaillenkandidaten. In Tokio gewann das deutsche Team vor drei Jahren insgesamt 43 Medaillen, darunter 13 Mal Gold. In Paris soll die Ausbeute bestätigt oder erweitert werden, sagte Chef de Mission Karl Quade.

Nächste spektakuläre Show erwartet

Wie schon bei der Olympia-Eröffnungsfeier wird die Zeremonie erstmals außerhalb eines Stadions ausgetragen. Um die Place de la Concorde im Herzen von Paris wird die Feier entlang der Champs Elysees und der Seine stattfinden. Der renommierte französische Theaterregisseur Thomas Jolly kündigte eine erneut spektakuläre Show an, die die Sportler und ihre Werte repräsentieren sollen.

Zum zweiten Mal trägt bei den Paralympischen Sommerspielen ein Duo beim Einzug der deutschen Sportler die Flagge - eine Frau und ein Mann. In Rio waren Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber deutsche Fahnenträger.

