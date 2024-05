Handball | Bundesliga Leipzig verpasst Überraschung in Kiel Stand: 29.05.2024 20:30 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hat nach einer desolaten zweiten Halbzeit am Mittwochabend in Kiel verloren (28:37). Die Messestädter verpassten es die Führung zur Halbzeit (16:15) über die Zeit zu bringen und sich für vierzig kämpferische Minuten zu belohnen, stattdessen feierte der Rekordmeister einen deutlichen Sieg.

Die Leipziger machten es dem THW Kiel von Beginn an schwer. So entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit wechselnden Führungen. Mitte der ersten Halbzeit leistete sich der SC DHfK im Angriff eine knapp siebenminütige Schwächephase, die Kiel ausnutzte, um mit 10:8 (18.) in Führung zu gehen. Der darauffolgende 4:0-Lauf brachte die Messestädter erstmals in Front (23.). Den "Zebras" unterliefen fortan viele technischen Fehler, die die Leipziger zu nutzen wussten. Die Mannschaft von Runar Sigtryggsson ging mit einer 16:15-Führung in die Kabinen.

Leipzig bricht ein

Die Sachsen hielten auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gut gegen (22:22/ 39.). Besonders Franz Semper stach mit seinen Treffern aus der zweiten Reihe heraus. Der SC DHfK verlor daraufhin jedoch völlig den Faden. Neben folgenschweren Fehlern in der Defensive brachte auch der eingewechselte Semir Bellahcene im Tor des THW die Leipziger zum Verzweifeln. Der Rekordmeister bewies unterdessen seine Klasse und stellte rasch auf 29:23 (49.).

Schöne Geste zum Abschied von Ekberg

Fortan gaben die Gastgeber das Zepter nicht mehr aus der Hand. Die Mannschaft um Niklas Ekberg warf weiter Tore wie am Fließband und führte in der 59. Minute mit 37:27. Der Routinier, der zwölf Jahre für den THW Kiel spielte, wurde daraufhin mit einer Ehrenauszeit unter Standing Ovation verabschiedet – auch die Leipziger feierten den besten Torschützen des Tages (11 Tore). Semper sorgte mit dem letzten Treffer des Abends für den 28:37-Endstand.

Letztes Heimspiel steht an

Damit bleibt der SC DHfK vorerst auf dem achten Tabellenplatz. Zum finalen Spieltag gastieren am Sonntag (2. Juni) die Rhein-Neckar Löwen in der Messestadt.

twe