Eishockey | DEL 2 Lausitzer Füchse holen neuen Keeper – Matthiew Galajda geht

Er ist noch ein unbeschriebenes Blatt in Eishockey-Deutschland, doch die Lausitzer Füchse haben von Torhüter Anthony Morrone einen rundum positiven Eindruck. Dafür wird Matthew Galajda Weißwasser verlassen.

Die Lausitzer Füchse haben einen neuen Keeper verpflichtet. Anthony Morrone soll helfen, die Lücke zu helfen, die Matthew Galajda gerissen hat. Morrone wechselt von den Sheffield Steelers aus England nach Weißwasser. Der 25-jährige gebürtige Kanadier hatte seine komplette Eishockey-Ausbildung zuvor in seiner Heimat absolviert, spielte danach für insgesamt vier europäische Teams. Mit Sheffield holte er zuletzt die Meisterschaft in der britischen "Elite Ice Hockey League".

Matthew Galajda hat die Füchse verlassen.

Matthew Galajda verlässt Weißwasser

Seine Verpflichtung war notwendig geworden, nachdem Matthew Galajda die Lausitzer um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte. Grund sei eine berufliche und persönliche Neuorientierung. Die Verantwortlichen der Füchse entsprachen diesem Wunsch. Mit Morrone komme nun ein in Deutschland noch unbeschriebenes Blatt zum Zweitligisten. Jens Baxmann, sportlicher Berater der Füchse, ist aber sicher: "Wir bekommen einen Torwart, der absolut heiß darauf ist, in 'Hockeytown' das Tor dicht zu machen und der benötigte sichere Rückhalt zu werden." Der Neue will "gute Energie in die Umkleidekabine bringen". "Ich bin super aufgeregt und stolz, dieses neue Abenteuer in Deutschland zu beginnen."

