Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse holen DEL-Erfahrung nach Weißwasser Stand: 06.11.2024 13:11 Uhr

Mit Blick auf die vielen Spiele in den kommenden Wochen und die Verletztenliste haben die Lausitzer Füchse den Kader noch einmal aufgehübscht. Mit Max Kislinger kommt ein Center mit viel Erfahrung nach Weißwasser.

Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse hat auf die verletzungsbedingten Ausfälle reagiert und einen DEL-erfahrenen Profi verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch (06.11.2024) mitteilte, schließt sich Max Kislinger den Füchsen an. Der 1,89 Metern große und 93 Kilo schwere Center stürmte die letzten sechs Jahre für die Nürnberg Ice Tigers. In Weißwasser erhielt der 26-Jährige einen Vertrag bis Saisonende.

Kislinger: "Nach sehr langer Sommerpause endlich wieder auf dem Eis"

Jens Baxmann, Sportlicher Leiter der Füchse, begründete die Verpflichtung auch mit den vielen Spielen in den kommenden Wochen und Monaten und der recht dünnen Personaldecke. Kislinger sei "in der Offensive flexibel einsetzbar, verleiht unserem Angriff mehr körperliche Präsenz und verfügt über einen guten Schuss."



Kislinger, dessen Vertrag in Nürnberg nicht verlängert wurde, freut sich nach der "sehr langen Sommerpause", endlich wieder auf dem Eis zu stehen. "Das Team hat viel Potential und die Fans in Weißwasser haben einen großartigen Ruf. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir eine starke Saison hinlegen."

235 Spiele in der DEL

Kislinger durchlief bei seinem Heimatverein SC Riessersse alle Nachwuchsabteilungen. Nach Stationen in Übersee und in Salzburg zog es ihn 2018 nach Nürnberg. Dort absolvierte Kislinger insgesamt 235 Spiele in der DEL, stand zwischen 2019 und 2021 mit einer Förderlizenz auch bei Zweitligist Bayreuth Tigers auf dem Eis. Nach der Länderspielpause wird er mit Rückennummer 21 für die Füchse auf Torjagd gehen.

pm/SpiO