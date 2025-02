Eishockey | DEL Lausitzer Füchse feiern Derbysieg gegen Dresdner Eislöwen – Eispiraten verlieren Abstiegsduell Stand: 14.02.2025 23:04 Uhr

Die Lausitzer Füchse gewinnen überraschend gegen Ligaprimus Dresdner Eislöwen. Die Eispriaten Crimmitschau erleiden dagegen eine bittere Niederlage im Abstiegskampf und müssen damit so gut wie sicher in die Playdowns.

Breitkreuz schießt Füchse zum Derbysieg

Die Lausitzer Füchse haben für eine Überraschung gesorgt und DEL2-Spitzenreiter Dresdner Eislöwen im Sachsenderby am Freitag (14. Februar) mit 2:1 geschlagen.

Dabei lief für Dresden zunächst alles nach Plan. Tomas Andres brachte die Elbestädter in der 13. Minute mit 1:0 in Front. Wenig später (16.) konnte Alexander Dosch allerdings bereits für die Füchse ausgleichen (1:1). Den Siegtreffer besorgte Clarke Breitkreuz zu Beginn des letzten Drittels (2:1/44.)

Trotz der Niederlage bleiben die Eislöwen unangefochtener Tabellenführer. Die Füchse festigen durch den Sieg Platz acht und die Teilnahme an den Pre-Playoffs.

Eispiraten verspielen Führung in Regensburg

Einen Rückschlag im Abstiegskampf mussten die Eispiraten Crimmitschau hinnehmen. Der ETC verlor trotz 2:0-Führung das direkte Duell bei Tabellennachbar Eisbären Regensburg noch mit 2:4.

Die Eispiraten gingen durch Corey Mackin früh in Führung (1:0/2.) und konnten durch Vincent Saponari sogar auf 2:0 (30.) erhöhen. Zum Ende hin fiel Crimmitschau aber auseinander. Regensburg erzielte alle vier Treffer in den letzten 15 Minuten. Jakob Weber (2:1/46.) und Corey Trivino (2:2/49.) sorgten für den Ausgleich, David Morley (3:2/ 54.) für die Führung und Xaver Tippmann (4:2/ 60.) für die Entscheidung.

Fünf Spieltage vor Saisonende steht der ETC damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss damit so gut wie sicher in die Playdowns. In verbleibenden Spielen der Hauptrunde geht es also darum, sich eine möglichst gute Ausgangssition zu verschaffen.

mru/SpiO