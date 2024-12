Fußball | Bundesliga "Laufen wie die Hasen" bei Kane-Comeback: RB Leipzig freut sich auf Bayern München Stand: 19.12.2024 12:44 Uhr

Pünktlich vor dem Spiel bei Bayern München ist RB Leipzig zurück in der Erfolgsspur: Drei der letzten vier Spiele gewann das Team von Coach Rose. Die Bayern sind dennoch großer Favorit. Rose hat aber eine Taktik gegen den Rekordmeister, bei dem Superstürmer Harry Kane zurückkehrt.

Weihnachtsmarktbesuch mit Glühwein – kurz vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München am Freitagabend (20. Dezember, 20:30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) gönnte sich RB Leipzigs Trainer Marco Rose in dieser Woche eine kleine besinnliche Auszeit. "Das war angenehm, mit sehr rührenden Begegnungen", berichtete der RBL-Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstag (19.12.2024).

Harry Kane: Torschuss gegen Willi Orban

Kane kehrt bei den Bayern zurück

Deutlich weniger besinnlich und rührend dürfte es am Freitag in München zugehen. Der Bundesliga-Vierte aus Leipzig gastiert dann beim Herbstmeister in München. Beim FC Bayern, der in der Vorwoche die erste Liga-Niederlage der Saison (1:2 in Mainz) kassierte. Beim Rekordmeister, der seit 40 Jahren im letzten Spiel des Jahres ungeschlagen ist. Beim Bundesliga-Team mit den meisten Toren, der besten Passquote, dem meisten Ballbesitz und der besten Abwehr.

Und dem Team, bei dem Topstürmer Harry Kane in den Kader zurückkehrt. Das sagte Bayern-Coach Vincent Kompany bei der Pressekonferenz der Bayern, ebenfalls am Donnerstag. Offen sei nur, "ob er anfängt oder nicht. Das Abschlusstraining ist noch wichtig heute. Wenn alles gut läuft, spielt er morgen auf jeden Fall eine Rolle", so Kompany.

Bei derlei Münchner Übermacht müsste Rose doch bange werden, oder? Nein. "Wir fahren mit einem guten Gefühl dahin. Ich freue mich auf das Spiel. Wir werden alles probieren und es den Bayern so schwer wie möglich machen."

RBL: Raum "nicht als Maskottchen"

Wie Kompany hat auch Rose gute Nachrichten hinsichtlich seines Personals. Abwehrspieler David Raum und Mittelfeldmann Amadou Haidara kehren zurück. "Wir werden David heute im Abschlusstraining dabeihaben. Er wird mitfliegen. Nicht als Maskottchen, sondern mit Einsatzzeit, wir reden da von zehn bis 15 Minuten." Und auch Haidara "wird eine Option sein", so Rose.

David Raum kehrt in München in den RB-Kader zurück.

Schlager spielt "Pässe, die wir lange nicht gesehen haben"

Hoffnung auf einen Erfolg in München macht sich Rose auch, weil Mittelfeldmann Xaver Schlager mehr und mehr zu einem Faktor werde. Der 27-jährige Österreicher kam nach seinem Kreuzbandriss zu vier Einsätzen, spielte am vergangenen Wochenende 67 Minuten. "Man hat in den ersten Spielen schon gesehen, was er uns gibt, ein, zwei Pässe, die wir zuvor lange nicht gesehen haben", lobt RB-Coach Rose. Wenn Schlager drei bis fünf solche Pässe pro Halbzeit spielt, rechnet Rose vor, dann "reden wir von sechs bis zehn pro Spiel, die Statistiken verändern, die das Spiel verändern. Das sind genau die Aktionen, die Xaver mit einleitet und kontrolliert. Mit seiner Ruhe und Übersicht und seiner Qualität."

Rose (re.) und Schlager (li.)

Rose-Lob für Kompany

Schlagers Aufgabe am Freitag in München könnte auch sein, die Kreise von Bayerns Kreativkopf Jamal Musiala einzugrenzen. Neben dem genesenen Kane und Musiala sieht Rose noch viel mehr Qualität bei den Bayern. Und auch bei Trainer Kompany: "Bayern ist eine Mannschaft mit Vincent, die mit viel Power und Wucht agiert, sehr zielstrebigen Fußball und dort auch individuelle Qualität hat, im Pressing sehr mannorientiert ist. Und wenn sie den Ball haben, den Gegner zu dominieren."

Die Taktik für das Freitagabendspiel ist also klar: "Wir müssen laufen wie die Hasen, unglaublich fleißig sein, unsere Chancen konsequent nutzen, danach können wir auch über einen Rückblick reden." Und besinnlich in die Weihnachtszeit gehen.

Dirk Hofmeister