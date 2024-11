Fußball | Bundesligen Kracher für RB Leipzig und 1. FC Magdeburg am Freitag vor Weihnachten Stand: 07.11.2024 16:05 Uhr

Die DFL hat die Liga-Ansetzungen bis zum 19. Spieltag fix terminiert. Auf RB Leipzig und den 1. FC Magdeburg warten dabei u.a. am Freitagabend vor Weihnachten die Kracher-Auswärtsspiele beim FC Bayern München bzw. in Düsseldorf.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag (7. November) die zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga bis zum 19. Spieltag veröffentlicht.

Harte Brocken für RB Leipzig

Der auf das vierte Adventswochende gelegte letzte Bundesliga-Spieltag (15.) vor der kurzen Winterpause beginnt mit einem Highlight. Dabei tritt RB Leipzig am Freitagabend (20. Dezember, 20:30 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Liveticker) bei Rekordmeister FC Bayern München an. Die Münchner stehen derzeit noch ungeschlagen an der Tabellenspitze – drei Punkte vor RB.

Das Jahr 2025 beginnt für das Team von Cheftrainer Marco Rose dann gleich mit einer Englischen Woche. Am 16. Spieltag empfängt RB dabei Werder Bremen (So., 12. Januar, 15:30 Uhr). Daran schließt sich die Reise zu Vizemeister VfB Stuttgart an (Mi., 15. Januar, 20:30 Uhr). Das Heimduell mit dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen (19. Spieltag) ist auf Samstagnachmittag (25. Januar, 15:30 Uhr).

Auf RB-Trainer Marco Rose und sein Team wartet ein hartes Programm vor Weihnachten und zu Jahresbeginn.

Die RB-Partien auf einen Blick

13. Spieltag: Holstein Kiel (A), Samstag, 7. Dezember 2024, 15:30 Uhr

14. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H), Sonntag, 15. Dezember 2024, 19:30 Uhr

15. Spieltag: Bayern München (A), Freitag, 20. Dezember 2024, 20:30 Uhr

16. Spieltag: Werder Bremen (H), Sonntag, 12. Januar 2024, 15:30 Uhr

17. Spieltag: VfB Stuttgart (A), Mittwoch, 15. Januar 2025, 20:30 Uhr

18. Spieltag: VfL Bochum (A), Samstag, 18. Januar 2025, 15:30 Uhr

19. Spieltag: Bayer Leverkusen (H), Samstag, 25. Januar 2025, 15:30 Uhr

Auch der 1. FC Magdeburg hat am Freitagabend vor Weihnachten sein letztes Punktspiel in diesem Jahr. Die Blau-Weißen gastieren dabei am 17. Spieltag bei Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf (20. Dezember, 18:30 Uhr). Genau drei Wochen vorher (14. Spieltag) steht der Heimkracher gegen Hertha BSC auf dem Programm (Freitag, 29. November, 18:30 Uhr). Auch ein Samstagabendspiel hat die Mannschaft von Trainer Christian Titz noch vor der Brust – am 7. Dezember um 20:30 Uhr bei Preußen Münster.

Eine Woche nach der Bundesliga startet die 2. Liga ins neue Jahr. Magdeburg muss dabei (18. Spieltag) zunächst bei der SV Elversberg (So., 19. Januar, 13:30 Uhr) antreten, ehe Eintracht Braunschweig am Freitagabend (24. Januar, 18:30 Uhr) in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt gastiert.

Martijn Kaars und der 1. FC Magdeburg empfangen Eintracht Braunschweig am 24. Januar 2025 zum ersten Heimspiel des Jahres.

Die FCM-Partien auf einen Blick

13. Spieltag: Jahn Regensburg (A), Sonntag, 24. November 2024, 13:30 Uhr

14. Spieltag: Hertha BSC (H), Freitag, 29. November 2024, 18:30 Uhr

15. Spieltag: Preußen Münster (A), Samstag, 7. Dezember 2024, 20:30 Uhr

16. Spieltag: SC Paderborn (H), Samstag, 14. Dezember 2024, 13 Uhr

17. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (A), Freitag, 20. Dezember 2024, 18:30 Uhr

18. Spieltag: SV Elversberg (A), Sonntag, 19. Januar 2025, 13:30 Uhr

19. Spieltag: Eintracht Braunschweig (H), Freitag, 24. Januar 2025, 18:30 Uhr

Alle Partien von RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg gibt es wie gewohnt im Audio-Livestream & Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

SpiO