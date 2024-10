Jürgen Klopp zu Red Bull Kommentar: Tabubruch!? Stand: 09.10.2024 12:16 Uhr

Jürgen Klopp wird Fußballchef beim Red-Bull-Konzern. Ein Tabubruch? Aber auch eine Chance? Auf jeden Fall ein Zeichen an München, Leverkusen und Dortmund. Raiko Richter kommentiert.

Von Raiko Richter (MDR-Hauptredaktionsleiter Sport)

Noch vor fünf Monaten gab es einen Gänsehautmoment im Wembley-Stadion. Beim Champions-League-Finale betrat Jürgen Klopp kurz vor dem Spiel die Tribüne. Auf der Videowand war er groß zu sehen. Zehntausende BVB-Fans rasteten aus vor Freude und bedachten ihren Meistertrainer mit euphorischen "Jürgen Klopp"-Rufen.

Heute Morgen, als die Ernennung des frisch gebackenen 56 Jahre alten Bundesverdienstkreuzträgers als "Head of Global Soccer" Red Bull immer gewisser wurde, hatten auch wieder viele Fußball-Traditionalisten Gänsehaut - vor Schreck!

Jürgen Klopp-Trainer von Liverpool feiert den Sieg während des Premier-League-Spiels im Craven Cottage

Brause statt Bier für "Kloppo"

Ausgerechnet die "Ikone des Malocherfußballs" geht zum "Marketingexperiment", schrieben die einen auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, die anderen können sich nicht vorstellen, dass "Brause statt Bier" etwas für "Kloppo" ist. Ein "Tabubruch", auch das war oft zu lesen, sei es, wenn einer wie er trotzdem noch dem Geld hinterherrennt.

Gestaltungsspielraum als Reiz für Klopp?

Vielleicht ist es aber auch der große Gestaltungsspielraum unabhängig von wankelmütigen Sponsoren oder Fans, den Jürgen Klopp bei Red Bull vorfindet. Für den ehemaligen Leichtathleten Oliver Mintzlaff, jetzt Sportchef bei Red Bull, ist es ein Mega-Coup. Klopp hatte der deutschen Nationalmannschaft abgesagt. Jetzt schlägt er bei Red Bull auf.

Einzelsportler Mintzlaff holt Mannschaftssportler Klopp, der als Menschenfänger von Mainz über Dortmund bis Liverpool Spieler, Fans, Sponsoren bis hin zu Hierarchen begeisterte - erst mit seiner ansteckenden positiven Art und dann natürlich mit Erfolg.

Klopp auf Mateschitz-Spuren?

Einer der besten Trainer der Welt ist nun für ein globales Fußballnetzwerk zuständig und soll Trainer, Spieler und Talente von Brasilien über die USA, England, Japan bis Österreich und natürlich Deutschland mit seinem Erfolgsvirus infizieren. Was der zurückhaltende Konzerngründer Dietrich Mateschitz für den Energydrink "Red Bull" war, soll Klopp nun für die Fußballabteilung des Brausekonzerns werden. So wie Mateschitz die Marke groß machte, soll Klopp die Fußballmarke weltweit zum Markführer machen - mit RB Leipzig als Flaggschiff.

Klopp und Rose kennen sich

Ein Fußballfachmann als großer Chef für den Trainer der Leipziger Filiale des Konzerns. RB-Leipzig-Coach Marco Rose war Kapitän in Mainz, als Klopp seine ersten Erfolge als Trainer feierte. Man kennt sich gut, das passt. Für den BVB ist es heute morgen nicht nur die einst verlassene Ex-Liebe Klopp, sondern es ist eine klare Ansage an den kriselnden Revierclub, an den Klassenprimus aus Leverkusen sowieso.

Angriff auf die Champions League

Grüße gehen auch von Fuschl am See gleich über die Berge in die bajuwarische Landeshauptstadt. Die Botschaft aus Österreich nach München, Dortmund und Leverkusen: "Wir wollen die Besten sein in Deutschland und Europa!"

