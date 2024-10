Basketball | DBBL Knoten geplatzt: "Syntainics MBC"-Frauen holen erste Punkte Stand: 13.10.2024 18:16 Uhr

Die Basketballerinnen der Syntaincs MBC feiern den ersten Sieg in der Liga. Es war am Ende auch ein deutlicher. Nur im zweiten Viertel schnupperten die Gäste aus Marburg kurz an einem Auswärtserfolg.

Der erste Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga ist eingetütet. Der Syntainics MBC setzte sich am Sonntag (13.10.2024) gegen den BC Marburg mit 74:56 durch. Vor 450 Zuschauern punkteten Taylah Simmons (23 Zähler), Jessie Edwards (13) bei ihrem Heimdebüt, Emma Stach und Lena Svanholm (je 11) zweistellig. Ein Comeback von Romy Bär gab es noch nicht, Nicole Lubecka von den ChemCats half erneut aus.

MBC startet stark - Simmons überragt

Beide Teams sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, es war also klar: Am Sonntag wird es für eine Mannschaft ein erstes Erfolgserlebnis geben. Während bei den Lions Jessie Edwards ihr Heimdebüt feierte, kamen die Gäste, die vergangene Woche auch im Pokal gegen Zweitligist Bad Homburg ausgeschieden waren, etwas angeschlagen nach Halle. Und die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Angeführt von der in der ersten Halbzeit überragenden Taylah Simmons, die da bereits 18 Punkte markierte, lagen die Lions nach einem Viertel mit 21:11 vorn. Dann schlichen sich Fehler ins Spiel der Gastgeberinnen ein, während Marburg nun Punkt um Punkt näher kam. Zur Pause stand noch eine knappe 35:32-Führung.

Jessie Edwards feierte ihr Heimdebüt für den Syntainics MBC.

Nach dem Wechsel zogen die Lions schnell wieder auf elf Punkte davon (56:45/30.). Und diesmal ließen sich die Gastgeber das Ding nicht mehr aus der Hand geben. Die nächste Aufgabe wartet auf den MBC am kommenden Samstag. Dann geht es in Leverkusen wieder um Punkte.

