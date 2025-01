Fußball | Testspiel Knapper Lok-Sieg zum Trainingslager-Abschluss Stand: 17.01.2025 16:57 Uhr

Zum Abschluss des Türkei-Trainingslagers fährt der 1. FC Lok Leipzig einen knappen Testspielerfolg gegen West-Oberligist Sportfreunde Siegen ein. Rot-Weiß Erfurt gastiert am Abend noch bei Südwest-Regionalligist Fulda-Lehnerz.

Einen Tag vor der Rückkehr in heimische Gefilde hat Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig die Sportfreunde Siegen knapp mit 1:0 (1:0) bezwungen. Vor gut 200 Fans in Belek an der türkischen Riviera blieb Angreifer Stefan Maderer am Freitagnachmittag (17. Januar) unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.+2) der einzige Treffer des Tages gegen den Tabellendritten der Oberliga Westfalen vorbehalten. Zuvor war Noel Eichinger vom Elfmeterpunkt an Siegen-Keeper André Weis gescheitert und setzte den Nachschuss ans Aluminium (27.).

RWE gegen Südwest-Regionalligist

Am vergangenen Dienstag hatten sich die Blau-Gelben von Cheftrainer Jochen Seitz an Ort und Stelle im ersten Testspiel des Jahres noch 3:3 (1:1) vom slowenischen Erstligisten Nogometna Sola Mura getrennt. Lok bleiben noch zwei weitere Wochen bis zum scharfen Start ins neue Punktspieljahr beim FC Eilenburg. Die Generalprobe dafür bestreiten die Probstheidaer am übernächsten Sonntag (26. Januar) unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Drittligist FC Erzgebirge Aue.



Loks Regionalliga-Konkurrent Rot-Weiß Erfurt wiederum will am Abend die vorangegangene 1:2-Schlappe gegen Oberligist VfB Auerbach vergessen machen. Dazu reist der Nordost-Dritte von Cheftrainer Fabian Gerber zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, den aktuellen Tabellenachten der Regionalliga Südwest.

SpiO