Wartburg Cup | Eisenach Knapper Auftaktsieg für Magdeburg, Eisenach überrennt Aarhus Stand: 16.08.2024 23:30 Uhr

Zum Auftakt des Wartburg Cups in Eisenach hat der SC Magdeburg einen knappen Sieg gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach eingefahren. Gastgeber Eisenach gewann in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle am Freitagabend gegen Skanderborg Aarhus.

Der SC Magdeburg hat am Freitagabend einen knappen Sieg gegen den VfL Gummersbach gefeiert (36:35). Beim Wartburg Cup in Eisenach setzte Bennet Wiegert dabei auf junge Talente.

Portner hält Magdeburg im Spiel

Die Magdeburger Olympiafinalisten fehlen beim Turnier in der Wartburgstadt. Nikola Portner hingegen kehrte zurück. Nach den Dopingvorwürfen stand der Schweizer von Beginn zwischen den Pfosten. Portner hielt den SCM mit einem parierten Siebenmeter im Spiel (7:7, 15.). Beide Teams leisteten sich in der Anfangsphase einige individuelle Fehler. Magdeburg erspielte sich nach einer Auszeit eine Führung. Gummersbach rückte jedoch bis zur Halbzeit auf 18:19 ran.

Nachwuchs im Rampenlicht

Mit dem Wiederanpfiff rotierte Willi Lücke für Portner ins Magdeburger Tor. Der A-Jugendspieler des SCM glänzte gleich mit einer Parade. Die Sachsen-Anhalter ließen Gummersbach erstarken, zwischenzeitlich lag der Deutsche Meister mit drei Toren hinten (24:27/40.). Am Ende drehte Magdeburg das Spiel noch. Dank drei schneller Treffer in Unterzahl und einer Parade von Portner stellte das Wiegert-Team in der 55. Minute auf 33:33. Und der Schweizer Torhüter hielt vierzehn Sekunden vor dem Ende beim 36:35 den entscheidenden Wurf.

ThSV Eisenach ohne Probleme

Gastgeber ThSV Eisenach musste sich mit dem Skanderborg AGF aus Aarhus messen. Gegen die Gäste aus der Eisenacher Partnerstadt gewann die Mannschaft von Misha Kaufmann souverän mit 34:26. Dabei konnten die Thüringer auf Youngstar Marko Grgic setzen. Der Nationalspieler trug sich zudem ins Goldene Buch der Stadt Eisenach ein. In der Anfangsphase stand ein anderer Eisenacher im Mittelpunkt. Rückkehrer Silvio Heinvetter glänzte mit seinen Paraden und sorgte für eine 7:2-Führung (14.). Bei toller Stimmung vor ausverkauftem Haus führte der Gastgeber zur Pause mit 14:9.

Marko Grgic (schwarzes Trikot) setzt sich gegen zwei Dänen durch.

ThSV mit starker "Crunchtime"

Auch in Durchgang zwei dominierte die Mannschaft von Misha Kaufmann. Aarhus kassierte zudem viele einfache Gegentore. Ein harmonisches Zusammenspiel der Defensive und Matchwinner Heinevetter ermöglichten den Gastgebern eine starke Schlussphase.

ThSV Eisenach gegen Magdeburg

Am Sonnabend trifft der Gastgeber im Rahmen des Wartburg Cups dann auf den Deutschen Meister SC Magdeburg. Anwurf ist um 18:30 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle.

twe/fb