Fußball | Regionalliga Klassiker zum Jubiläum: Lok Leipzig empfängt Spitzenreiter Cottbus Stand: 10.11.2023 18:21 Uhr

Am Samstag steht im Bruno-Plache-Stadion ab 16 Uhr (live im TV, Stream und Ticker) eine erneute Auflage des Ost-Klassikers 1. FC Lok Leipzig gegen Energie Cottbus an. Während die Sachsen in dieser Saison bislang wenig überzeugten, kommen die Lausitzer mit der breiten Brust eines Tabellenführers nach Probstheida. Anlässlich des 130-jährigen Vereinsjubiläums wird Leipzig mit einem Sondertrikot auflaufen, auf dem das Logo vom VfB Leipzig und des 1. FC Lok zu sehen sind.

Trotz der bislang bescheidenen Auftritte der Lok-Elf (vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen), die vor allem auswärts gezeigt wurden, sollen am Samstag die Punkte in Leipzig bleiben. Der jüngste Trend zeigt nach dem 1:0-Heimsieg gegen FC Rot-Weiß Erfurt und dem 1:1 bei Kellerkind Hansa Rostock II zumindest punktemäßig leicht nach oben, was auch Chefcoach Almedin Civa auf der Pressekonferenz am Freitag hoffen lässt: "Wir müssen die Räume eng machen, den Kampf anbieten aber auch nicht die Bälle zu schnell verlieren (…) Für uns ist es wichtig, dass wir nicht zu viele Angriffe erlauben, dass wir nicht ins offene Messer reinlaufen, sondern dass wir eine gewisse Kompaktheit haben und unsere Angriffe vernünftig zu Ende spielen."

Lok-Coach Almedin Civa: "Müssen Kampf anbieten"

Ballo und Atilgan fraglich - Ziane zurück

Civa muss nach dem Spiel unter der Woche in Rostock mit einer sehr kurzen Vorbereitung auskommen, was aber kein Problem sein sollte. "Die Spieler sind jung genug und können die 90 Minuten auch marschieren". Personell gibt es mit Verteidiger Abou Ballo (Schlag ans Knie) und Linksaußen Osman Atilgan (gesundheitlich angeschlagen) zudem zwei Wackelkandidaten. Falls Ballo ausfallen sollte, "muss jemand spielen, der auf der Höhe ist", so Civa, der jedoch keinen Ersatzkandidaten nannte. Kapitän Djamal Ziane steht indes nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Wollitz mit Respekt nach Leipzig

Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz, dessen Team nach einem 4:0-Sieg gegen Babelsberg wieder Spitzenreiter der Liga ist, hat trotz der Probleme von Lok großen Respekt vor den Blau-Gelben. "Sie sind sportlich gerade in einer etwas schwierigen Phase (...) Trotzdem haben sie in den Heimspielen gegen Erfurt gewonnen, haben gegen den BFC unentschieden gespielt, gegen Hertha II 1:3 zurückgelegen und noch 3:3 gespielt. Also Zuhause spielen sie schon sehr ordentlich." Dem Spitzenreiter drohen in Leipzig einige Ausfälle. So konnten die angeschlagenen Paul Milde, Tobias Hasse und Phil Halbauer nicht am Training teilnehmen. "Wir hatten nur 13 gesunde Feldspieler. Aktuell kann ich noch nicht sagen, wer Samstag mit nach Leipzig kommt."

FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz warnt vor Leipziger Heimstärke

Bilanz spricht für Cottbus

Für die Lausitzer ist das Bruno-Plache-Stadion ein gutes Pflaster. In der Regionalliga verlor der FCE seit 2016 lediglich eine von sechs Partien (2:3/2019). Im letzten Duell im März behielten die Cottbuser mit 2:0 die Oberhand und beendeten damit die Titelträume der Sachsen.

red