Fußball | Regionalliga Klarer Erfolg gegen Viktoria: RW Erfurt zementiert Erfolgsspur Stand: 13.12.2024 21:15 Uhr

RW Erfurt bleibt in der Fußball-Regionalliga vorerst weiter ungeschlagen. Zum Auftakt des 19. Spieltags besiegten die Thüringer Viktoria Berlin nach einem starken Auftritt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt bleibt in der Erfolgsspur. Am Freitag schlug der Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin mit 3:0 (1:0) und ist damit zwölf Spiele in Folge ungeschlagen. In der Tabelle verbesserte sich das Team von Fabian Gerber auf Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig beträgt zehn Zähler.

Führung kurz vor der Pause

Erfurt agierte gegen die Gäste, die aufgrund von Spielausfällen seit einem Monat nicht mehr um Punkte gekämpft hatten, von Beginn an offensiv. Es dauerte eine Zeit bis sich die Thüringer im Angriff auch einmal durchsetzen konnten. Die erste Gelegenheit ließ Kapitän Tim Schwarz liegen, als er zwar Schlussmann Florian Horenburg umkurvte, dann aber das Tor verfehlte (24.). Die Überlegenheit der Gastgeber wurde im Laufe der ersten 45 Minuten immer stärker. Ihr geradliniges Spiel stellte Viktoria immer wieder vor Probleme. Horenburg rettete in der 40. Minute gleich doppelt, beim Abschluss von Schwarz kratzte ein Berliner den Ball noch von der Linie (41.). Dann war es aber doch soweit: Der freistehende Marco Wolf verwandelte ein Zuspiel von Schwarz aus elf Metern zur Führung (45.).

Erfurt freute sich über einen überzeugenden Auftritt gegen Viktoria Berlin.

Doppelschlag zum 3:0

Nach der Pause blieben die Gäste offensiv fast ohne Durchschlagskraft. Ein 24-Meter-Freistoß von Oleg Skakun flog knapp links vorbei (60.). Erfurt ließ den Gegner zunächst kommen und zog das Tempo dann wieder an. Phillip Aboagye und Joker Maxime Langner verzogen noch (65./67.). Dann setzte Langner einen Freistoß von der linken Seite direkt ins lange Eck (69.). Für die Entscheidung sorgte Robbie Felßberg, der einen abgewehrten Schwarz-Schuss per Abstauber verwertete (74.). Von Berlin kam kein Aufbäumen mehr. Der Rest war Feiern und Jubeln im Steigerwaldstadion.

Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer (Mi.) hatte mit der Partie keine Probleme.

cke