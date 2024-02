Fußball | Regionalliga Kein Sieger beim Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Chemie Leipzig Stand: 25.02.2024 15:29 Uhr

Chemnitz und Leipzig treten in der Regionlliga Nordost weiterhin auf der Stelle. In einem kurzweiligen Spiel trennen sich die beiden Teams aus Sachsen unentschieden, was keinem so richtig weiterhilft.

Der Chemnitzer FC und Chemie Leipzig trennen sich nach einem speziell in der ersten Halbzeit unterhaltsamen Spiel leistungsgerecht mit 1:1 (1:1).

BSG setzt das erste Ausrufezeichen

Von Beginn an zeigten beide Teams einen offensiv attraktiven Fußball, was man im Vorfeld nicht unbedingt erwarten konnte, trafen hier doch zwei der drei schlechtesten Angriffsreihen der Liga aufeinander. Und so entwickelte sich ein munteres Spiel mit dem besseren Start für die Gäste. Nach einem Eckball auf den ersten Pfosten war es Philipp Harant, der im Fünfmeterraum angeflogen kam und den Ball unhaltbar für CFC-Keeper David Wunsch zur 1:0 (16.) Führung einnickte.

Leipzigs Philipp Harant macht das Tor zum 1:0

CFC mit schneller Antwort

Chemnitzer ließ sich davon nicht schocken. Nun vier Minuten nach dem Rückstand war es ein Foul im Strafraum von BSG-Torhüter Benjamin Bellot an Dejan Bozic, welches den Hausherren die Chance auf den Ausgleich einbringen sollte. Leon Damer ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte den fälligen Elfmeter trocken vom Schützen aus links unten im Ecke – 1:1 (20.) Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Erlbeck hat die Entscheidung auf dem Fuß

In der 60. Minute wurde es dann kurios. Damert mit dem Freistoß aus zentraler Position zunächst in die Mauer, von wo der Ball als Bogenlampe in den Strafraum fällt. Dort wird es dann unübersichtlich, mit dem Ergebnis, dass der Ball vom Rücken von CFC-Stürmer Stephan Mensah in Richtung Leipziger Tor rollte und vermutlich auch reingegangen wäre – doch der aus dem Abseits kommende Niclas Erlbeck bugsiert die Kugle in letzter Konsequenz hinter die Linie, weshalb Schiedsrichter Eugen Ostrin die Situation richtigerweise zurückpfiff.

So blieb es beim 1:1. Durch die Punkteteilung rutschten beide Teams in der Tabelle einen Rang ab, Chemnitz findet sich auf Platz 10 wieder, Chemie auf 12.

sbo