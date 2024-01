Skilanglauf | Tour de Ski Katharina Hennig läuft in Val de Fiemme aufs Podest Stand: 06.01.2024 13:00 Uhr

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski auf den dritten Platz gelaufen. Beim Massenstart über 15 km musste die 27-Jährige in Val di Fiemme nur die Schwedinnen Linn Svahn und Frida Karlsson ziehen lassen.

Das deutsche Langlauf-Team hat einen Tag vor dem Finale der Tour de Ski ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Olympiasiegerin Katharina Hennig behauptete sich im 15-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik gegen die starke Konkurrenz und belegte Rang drei. Schneller waren im Endspurt im verschneiten Val di Fiemme am Samstag nur die beiden Schwedinnen Linn Svahn und Frida Karlsson. Nach zwei zweiten Plätzen von Victoria Carl an Silvester und Neujahr war es bereits der dritte Podiumsplatz für das deutsche Team bei dem Traditionsevent rund um den Jahreswechsel.

Victoria Carl aus Zella-Mehlis kam in einem starken Rennen nicht über Platz sieben hinaus.

Die 28-jährige Carl hielt auch diesmal bis zum Finale mit und belegte am Ende Rang sieben. In der Tour-de-Ski-Gesamtwertung, die weiter von der Amerikanerin Jessie Diggins angeführt wird, belegt Carl Rang sieben. Hennig ist in dem Klassement Elfte. Am Sonntag (15.45 Uhr) steht in Italien der traditionelle Final Climb auf die Alpe Cermis auf dem Programm. Das Finalwochenende müssen Deutschlands Starterinnen und Starter ohne Teamchef Peter Schlickenrieder bestreiten. Dem ehemaligen Top-Athleten wurde die Akkreditierung entzogen, weil er beim Verfolgungsrennen am Donnerstag bei schwierigen Bedingungen seine Ski quer auf die Strecke gestellt hatte, um das Material der deutschen Athleten von der Schneelast zu befreien.

twe/sid/dpa