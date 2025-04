Handball | Bundesliga K.o.-Spiele gegen Buxtehude - BSV Sachsen Zwickau setzt auf Comeback-Qualitäten Stand: 17.04.2025 12:43 Uhr

Cheftrainer Norman Rentsch hat mit dem BSV Sachsen Zwickau in den letzten drei Jahren stets das Abstiegsgespenst vertreiben können. In den Playdowns wollen die Sachsen diesmal gegen Buxtehude gleich den ersten Matchball verwandeln.

Am Samstag (16 Uhr im Liveticker von SPORT IM OSTEN) starten die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in die Playdowns und wollen im besten Fall gleich im ersten Duell gegen den Buxtehuder SV den Klassenerhalt perfekt machen. Der Vorletzte der Hauptrunde muss dabei in der Serie "best of three" zunächst auswärts antreten und in einem eventuellen dritten Spiel ebenfalls in Buxtehude bestehen. Sollte das Duell verloren gehen, wäre aber noch nicht alles verloren. Dann würde es gegen den Verlierer der anderen Playdown-Serie um den einen Abstiegsplatz in die zweite Liga gehen.

Bilanz spricht für Buxtehude

Ein Blick auf die Bilanz gegeneinander verheißt zunächst nicht viel Gutes. Die Zwickauerinnen konnten noch kein Pflichtspiel gegen Buxtehude gewinnen. In der laufenden Spielzeit gab es zuhause eine 20:27-Niederlage, das Rückspiel endete dann mit 30:28 für die Niedersächsinnen.

Blickt man in die Hauptrunde, so ist auffällig: Sachsen Zwickau war sehr gut in die Saison gestartet, stand nach sieben Spieltagen bei 8:6 Punkten. Danach kamen aber nur noch zwei Zähler dazu, durch je ein Remis gegen Göppingen und Schlusslicht Leverkusen. Dazu kassierte Zwickau mit 664 die meisten Gegentore der Liga, warf selbst aber mit 552 die zweitwenigsten. Auswärts holten die Westsächsinnen in elf Spielen einen Punkt. "Ich sehe die statistischen Werte. Wir hatten aber auch viele Spiele, wo wir dabei waren. Es wären mehr Punkte drin gewesen", erklärte Zwickaus Coach Norman Rentsch im Interview mit SPORT IM OSTEN.

Rita Lakatos beendet Karriere und bleibt in Zwickau

Dass Rückraumspielerin Rita Lakatos, die in der vergangenen Saison für Zwickau noch 92 Tore erzielt hatte, wegen anhaltender Schulterprobleme nur einmal auflaufen konnte, war ein Grund, warum dem BSV die Luft ausging.

Rita Lakatos beendet wegen einer Schulterverletzung ihre Karriere.

"Unsere Spielmacherin hat uns sehr gefehlt. Sie hat in Györ zweimal die Meisterschaft gewonnen, war das absolute Toptalent in Ungarn. Sie weiß, wie die Frauen ticken, damit wird sie ein großer Mehrwert für uns", blickt Rentsch bereits auf die neue Aufgabe der 25-Jährigen, die eigentlich noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Sie wird dem Verein erhalten bleiben. Nach ihrem erzwungenen Karriereende wird Lakatos in der kommenden Saison als Co-Trainerin die Mannschaft unterstützen.

Sachsen Zwickau kann K.o.-Spiele

Was den Zwickauerinnen in die Karten spielen könnte: Der BSV hatte bereits zweimal das "Vergnügen", in K.o.-Spielen den Klassenerhalt zu sichern. Beide Male setzte sich Zwickau 2022 und 2023 gegen FA Göppingen durch. "Wir hatten auch letzte Saison eine ähnliche Situation, wo wir gegen Bad Wildungen unbedingt gewinnen mussten, um die Liga zu halten. Es war für das Nervengerüst eine ähnliche Situation. Wir sind da als Mannschaft sehr stabil gewesen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es auch dieses Jahr hinbekommen."

BSV-Coach Rentsch: "Wir haben das Potential"

Diesmal reist der BSV auch einen Tag früher an, was, so betont Norman Rentsch, keine Selbstverständlichkeit ist. Aber vielleicht hilft es ja, den einen Tick ausgeruhter in die Partie gehen zu können. "Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams haben Qualität im Kader. Wir können noch besser spielen als vor zwei Wochen. Ich hoffe, wir gewinnen das Spiel mit drei Toren, das Potential ist da. Wer mannschaftlich näher zusammensteht, hat große Chancen zu gewinnen."

Für Buxtehude ist die Situation dagegen völlig neu. Entsprechend vorsichtig äußerte sich auch BSV-Coach Dirk Leun vor dem Spiel über Zwickau: "Sie haben uns auch im Ligaspiel vor zwei Wochen lange gefordert. Allen ist die Situation bewusst und das Team arbeitet sehr konzentriert und fokussiert. Wir müssen uns auf verschiedene Varianten einstellen und aus einer guten Deckung agieren."

rei