Fußball | 3. Liga Joker Clausen sticht - Aue rettet Punkt gegen Aachen Stand: 08.02.2025 16:12 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue bleibt unter Neu-Trainer Jens Härtel weiterhin sieglos, sicherte sich gegen Alemannia Aachen aber noch auf den letzten Drücker einen Punkt. Joker Mika Clausen stach mit einem fulminanten Schuss zum 1:1.

Aues Trainer Jens Härtel nahm im Vergleich zur 1:2-Derbyniederlage in Dresden zwei Veränderungen in der Startelf vor. Für den verletzten Erik Majetschakl sprang Ali Loune ein, zudem begann Marvin Stefaniak für Jonah Fabisch (Bank). Aachens Coach Heiner Backhaus wechselte zum 0:0 gegen Energie Cottbus dreimal. So starteten Mika Hanraths, Gianluca Gaudino und Daouda Beleme für Sasa Strujic, Danilo Wiebe sowie Kevin Goden (alle auf der Bank).

Aachen macht das Tor - Alutreffer für die Gastgeber

Die Auer kamen richtig gut in die Partie und drängten die Aachener in die Defensive. Tashchy mit einem satten Schuss und Bär per Kopf sorgten für die ersten gefährlichen Momente der Gastgeber, die schnell das Spiel im Griff hatten. Dachte man zumindest, denn in der 10. Minute gab es überraschend die kalte Dusche. Aue drängte und die Alemannia machte das Tor. Nach einem Eckball faustete Männel die Kugel genau vor die Füße von Beleme, der die Situation sofort erkannte und problemlos aus Nahdistanz einschob.

Plötzlich war guter Rat teuer für die Härtel-Schützlinge. In der Folge hatten die Veilchen viel Ballbesitz, entwickelten aber kaum Durchschlagskraft. Also viel Leerlauf bei den Gastgebern, die Aachener wurden kaum vor Probleme gestellt. Kurz vor dem Pausentee wurden die Hausherren noch einmal mobil, doch mehr als ein Lattentreffer von Bär, sprang nicht heraus.

Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen

Ein Strahl, ein Tor - Ausgleich kurz vor Ultimo

Nach der Pause suchten die Veilchen gegen teilweise tiefstehende Aachener nach Lösungen, fanden jedoch keine. Gingen die schwarz-gelben Gäste in die Offensive, wurde es allerdings gefährlich. Goden (63.) und El-Faouzi (72.) wurden gut in Szene gesetzt, nutzten ihre Möglichkeiten jedoch nicht. In der 84. roch es dann sogar nach der Entscheidung. Vukancic wurde zunächst von Goden ausgetrickst. Der Aachener stand blank und donnerte die Pille über den Kasten.

Dusel für die Veilchen, die vier Minuten später dann doch noch das Glück auf ihrer Seite hatten. Clausen nahm sich nach einer Einzelaktion aus der Distanz ein Herz und zog ab. Sein Strahl wurde zum Volltreffer und landete zum 1:1 in den Maschen. Damit kam Aue noch mit einem blauen Auge davon und blieb in der Tabelle weiterhin einen Zähler vor den Aachenern.

jmd