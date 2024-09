Fechten Jörg Fiedler neuer Bundestrainer im Herren-Degen Stand: 09.09.2024 14:53 Uhr

Die deutschen Degenfechter haben einen neuen Bundestrainer. Ab sofort leitet der gebürtige Leipziger Jörg Fiedler die Geschicke beim DFeB.

Wie der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) am Montag (9. September) mitteilte, wird der frühere Europameister als neuer Cheftrainer installiert. Sein Vorgänger Mario Böttcher verlässt den DFeB laut Mitteilung im beiderseitigen Einvernehmen.

Neuausrichtung und Entwicklung der Athleten im Fokus

Bei den Olympischen Spielen in Paris war kein deutscher Degenfechter am Start. Sportdirektor Tobias Kirch hofft, mit dem neuen Trainer die "Neuausrichtung der Waffe Degen weiter vorantreiben zu können". Fiedler "möchte ein wichtiger Baustein in den neugeschaffenen Strukturen sein" und sieht "es als unsere Aufgabe, bei der bestmöglichen Entwicklung unserer Fechter zu helfen."

Neben dem Triumph im Einzel bei den Europameisterschaften 2011 wurde der 46-Jährige zweifacher deutscher Einzelmeister und gewann bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen Bronze mit der Mannschaft. Nach der erfolglosen Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 gab Fiedler im Mai 2016 seinen Rücktritt als aktiver Fechter bekannt und war im Anschluss am Bundesnachwuchsstützpunkt in Leipzig tätig.

sid/spio