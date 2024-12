Fußball | 3. Liga Jens Härtel wird neuer Trainer bei Erzgebirge Aue Stand: 11.12.2024 13:00 Uhr

Erzgebirge Aue hat einen Nachfolger für Pavel Dotchev gefunden. Mit Jens Härtel übernimmt ein echter Aufstiegsexperte das Traineramt im Lößnitztal.

Jens Härtel wird neuer Cheftrainer von Drittligist Erzgebirge Aue. Wie die "Veilchen" am Mittwoch (11. Dezember 2024) verkündeten, folgt der 55-Jährige ab Januar 2025 auf den vor knapp anderthalb Wochen entlassenen Pavel Dotchev. Härtel wird keine weiteren Assistenten mit nach Aue bringen, er übernimmt das Trainerteam um den aktuellen Interimstrainer Jörg Emmerich. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf eine Mannschaft mit Potential, den Kumpelverein mit Ambitionen und eine ganze Region mit Herzblut", erklärte Härtel.

Heidrich: "Härtel passt hervorragend zu uns"

Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich sagte in einer Pressemitteilung des Vereins zur Verpflichtung: "Mit seiner Expertise, Erfahrung und Führungsstärke passt Jens Härtel hervorragend zu uns, verkörpert zudem die Werte des Clubs. Bei allen anderen Trainer-Kandidaten bedanken wir uns für das Interesse an der spannenden Aufgabe beim FCE."

Zuletzt hatte der gebürtige Rochlitzer vom Sommer 2023 an bei Eintracht Braunschweig an der Seitenlinie gestanden. In zehn Liga- und einem Pokalspiel gelangen ihm aber nur ein Sieg mit den "Löwen". Daraufhin zog der Verein die Reißleine und trennte sich nach nicht einmal vier Monaten von Härtel.

Härtel kann Aufstiege

Davor war er über drei Jahre bei Hansa Rostock aktiv und schaffte mit den Ostsee-Kickern den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem recht souveränen Klassenerhalt 2021/22 musste er in der Folgesaison nach 15 Spieltagen seinen Hut nehmen. Mit 1397 Tagen hat er die längste durchgehende Amtszeit aller Hansa-Trainer nach der Wende.

Wie man ein Team ins Bundesliga-Unterhaus führt, hatte Härtel zuvor bereits bei seinem anderen Herzensverein, dem 1. FC Magdeburg, gezeigt. Nach der Amtsübernahme 2014 gelang ihm mit den Blau-Weißen zunächst der Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga und drei Saisons später der Sprung in Liga zwei. Im Herbst 2018 war dann aber Schluss an der Elbe.

Dotchev-Aus mit Ankündigung

Der Trainerposten in Aue war freigeworden, weil die Vereinsführung zuletzt das Vertrauen in die Arbeit von Pavel Dotchev verloren hatte. Nachdem bekannt wurde, dass der auslaufende Vertrag von des Bulgaren nicht verlängert wird, gab es bereits atmosphärische Spannungen beim FCE. Nach zwei weiteren Niederlagen entschied man sich für die sofortige Trennung.

Kurios: Als Dotchev 2019 bei Hansa Rostock entlassen wurde, hieß sein Nachfolger Jens Härtel. Nun also wieder.

SpiO