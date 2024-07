Volleyball | Bundesliga Japanische Libera kommt zum VfB Suhl Stand: 12.07.2024 13:35 Uhr

Minami Yoshioka bringt viel Erfahrung mit nach Thüringen. Die 31-jährige Japanerin kommt als neuer Libera zum VfB Suhl. Sehr zur Freude von Cheftrainer Laszlo Hollosy.

Volleyball-Bundesligist VfB Suhl holt eine japanische Libera nach Thüringen. Wie der Verein am Freitag (12. Juli 2024) bekanntgab, wird Minami Yoshioka das Team in der kommenden Saison verstärken. "Ich habe Suhl gewählt, weil ich glaube, dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, meine Fähigkeiten in der Bundesliga unter Beweis zu stellen und das Team bestmöglich zu unterstützen", wird die Japanerin in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Vorfreude bei Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy

Die 31-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit nach Suhl. Ihre Abwehrfähigkeiten hat sie in den letzten Jahren bei den Gumma Bank Green Wings (Japan) bewiesen. Cheftrainer Laszlo Hollosy zeigt sich begeistert: "Die Voraussetzung für schnelles Volleyball ist eine stabile Annahme. Deshalb spielt die Position des Liberos in meiner Trainerphilosophie eine zentrale Rolle." Neben ihrer stabilen Annahme werde man in Zukunft auch "ihre akrobatischen Abwehrfähigkeiten bewundern" können.

Aktueller Kader des VfB Suhl

Svea Naujack

Minami Yoshioka

Lara Nagels

Roosa Laakkonen

Emma Sambale

Anna Artyshuk

Laura Berger

Yina Liu

Lydia Stemmler

Leandra Rixa Negri

Julia de Paula

