Langlauf | Weltcup Hennig stürmt im Massenstart aufs Podest - Carl wird Vierte

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat beim Heim-Weltcup in Oberhof eine Spitzenplatzierung im Klassik-Massenstart über 20 km erzielt. Auch Lokalmatadorin Victoria Carl überzeugte. Bei den Männern verpassten die Deutschen das Podest deutlich.

Im Ziel in Oberhof musste sich Hennig am Samstag (20. Januar) nur der Schwedin Frida Karlsson geschlagen geben. Hinter der Spezialistin im klassischen Stil aus Annaberg-Buchholz rundete Victoria Carl (Zella-Mehlis) auf einem geteilten vierten Platz das starke deutsche Ergebnis im ersten Massenstart über 20 Kilometer in dieser Saison ab.

Hennig fehlen zwei Sekunden zum Sieg

Nach einem langen Schlusssprint setzte sich Karlsson letztendlich souverän vor Hennig durch. Die Sächsin hatte im Ziel 2,3 Sekunden Rückstand. Die Finnin Kerttu Niskanen wurde Dritte, vor Carl und der Schwedin Linn Svahn auf dem geteilten vierten Platz. Lisa Lohmann vom WSV Oberhof lief bei ihrem Heimspiel auf Rang 26.

Angeführt von der starken Jessica Diggins aus den USA setzte sich eine 15-köpfige Spitzengruppe vom restlichen Feld ab, in der gleich fünf Schwedinnen vertreten waren. Am letzten Anstieg zog Hennig mit Karlsson und Niskanen vom Rest ab, konnte im Sprint aber nicht den Sieg einheimsen.

"Stimmung fast wie in Norwegen"

"Es war ein richtig, richtig cooles Rennen, die Stimmung war fast wie in Norwegen", sagte die 27-Jährige, die von fast drei Dutzend Familien-Mitgliedern und Freunden an der Strecke unterstützt wurde: "Ich bin mit dem zweiten Platz sehr glücklich, die Saison hat doch recht holprig angefangen." Die Sächsin hatte im Dezember mit einer Corona-Erkrankung zu kämpfen gehabt.

"Ich muss den Hut ziehen vor den Mädels. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position. Was Katha und Vicky hier gezeigt haben, ist absolute Weltklasse", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder in der ARD. Der ehemalige Spitzensportler geriet ins Schwärmen. "Wir können hier zu Hause absolut stolz sein, was die Mädels hier gebracht haben. Dass sie so performen: Chapeau!", sagte Schlickenrieder.

Moch verpasst Podest

Zuvor hatte am Samstag Aufsteiger Friedrich Moch im Männer-Rennen eine Spitzenplatzierung deutlich verpasst. Der 23 Jahre alte Allgäuer kam als bester Deutscher auf den 16. Platz. Den Sieg sicherte sich wie im Sprint am Vortag der Norweger Erik Valnes.

Moch (Isny) hatte nach einem packenden Rennen zwar nur 9,5 Sekunden Rückstand auf Sieger Valnes, in der Schlussphase konnte er sich im Positionskampf aber anders als zuletzt bei der Tour de Ski nicht entscheidend behaupten. Moch hatte bei der Tour um den Jahreswechsel als Gesamtzweiter geglänzt, es war das erste deutsche Podium beim Etappenrennen nach 15 Jahren.

Teamsprint-Olympiasieger Valnes führte wie am Vortag einen norwegischen Vierfach-Triumph an, setzte sich diesmal vor Martin Löwström Nyenget (+0,9 Sekunden) und Paal Golberg (+1,6) durch. Zweitbester Deutscher war Florian Notz (Römerstein) auf Platz 22.

