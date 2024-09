Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz schwächelt gegen Balingen-Weilstetten Stand: 27.09.2024 20:53 Uhr

Der HC Elbflorenz hat in heimischer Halle die zweite Saisonniederlage kassiert. Die Sachsen unterlagen der HBW Balingen-Weilstetten trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd am Ende klar.

Die Elbestädter mussten sich dem Bundesliga-Absteiger deutlich mit 31:35 (14:18) geschlagen geben. Nach einer weitgehend blutleeren ersten Halbzeit reichte eine kurze Steigerung im zweiten Durchgang am Ende nicht.

Zahnlose Tiger zeigen "Alibi"-Handball

Das Duell begann auf Augenhöhe auf überschaubarem Niveau. Doch der Gast aus Schwaben wurde zusehends mutiger, stibitzte den Dresdner immer wieder den Ball und zeigte sich in der Verteidigung deutlich aggressiver als die Hausherren. Beim HCE zeigte einzige Marino Mallwitz im Tor annähernd Normalform, doch auch er konnte nicht verhindern, dass Balingen auf fünf Treffer davonzog. Coach André Haber nahm bereits in der 19. Minute die zweite Auszeit, wurde deutlich und sprach von "Aibis"im Angriff und forderte endlich mehr Willen in der Defensive. Von letzterer war in der Folge zwar mehr zu sehen, doch der HBW zeigte sich cleverer und führte zur Pause zurecht mit vier Toren.

Nach dem Seitenwechsel zog der HCE an, kämpfte sich zurück und zeigte endlich Zähne. Die Tiger glichen durch Doruk Pehlivan in der 40. Minute aus (20:20), doch Balingen ließ Dresden nicht vorbeiziehen. Der Absteiger wirkte reifer als das Haber-Team und als Pehlivan nach einem Griff ins Gesicht eines Gegenspielers in der 50. Minute mit Rot von der Platte flog, schwammen die Felle der Elbestädter entgültig davon. Eine Niederlage, die dem HC Elbflorenz wehtut und einige Schwächen aufgezeigt hat.

jar