Box-Gala in Chemnitz Hannig über Gegner Dzemski: "Er sieht abgemagert und fertig aus"

Mit gleich zwei Titelkämpfen verspricht die Box-Gala in Chemnitz Spannung pur. Beim obligatorischen Wiegen flogen erwartungsgemäß die verbalen Giftpfeile zwischen den Kontrahenten.

Noch einmal schlafen, dann geht es für Nick Hannig und Tom Dzemski um alles. Nicht weniger als der vakante WBO-EM-Gürtel im Halbschwergewicht steht am Samstag (2. November, ab 22:20 im TV und Livestream) auf dem Spiel. Beide Fighter sehen sich erwartungsgemäß im Vorteil.

Hannig: "Der erste Kampf ist immer gegen das Gewicht"

Beim offiziellen Wiegen zeigten sich beide über das erreichte Gewicht erfreut, geht es doch darum, so nah wie möglich an die erlaubte Obergrenze von 79,378 Kilogramm zu kommen, um mit mehr Gewicht härtere Punches verteilen zu können. Vorteil Hannig, der es offiziell auf 79,1 Kilogramm brachte und anschließend erfreut von der Waage stieg. "Mein Gewicht steht schon seit einer Woche fest", so der 38-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Denn der erste Kampf ist immer der gegen das Gewicht."

Dzemski "leichter als erwartet"

Etwas überrascht von der Anzeige auf der Waage zeigte sich Tom Dzemski. Seine 78,8 Kilogramm liegen knapp unter dem Kampfgewicht seines Gegners. "Da ging doch noch mehr runter in den letzten Stunden im Gegensatz zu heute Morgen", sagte der gebürtige Görziger am Mikrofon bei SPORT IM OSTEN. Die Ansagen aus dem Lager Hannigs nimmt Dzemski hingegen mit einem Augenzwinkern. " Ich hoffe, dass darauf auch Taten folgen und nicht nur große Sprüche."

Fress schwerer als Nikolic

Der erste kleine Sieg im Vorfeld des zweiten Titelkampfes zwischen dem Titelträger Roman Fress und dem Österreicher Stefan Nikolic um den WBC-International-Championsship-Gürtel ging an den Deutschen. Mit 90,3 Kilogramm brachte der Magdeburger mehr Masse auf die Waage als sein 88,8 Kilogramm schwerer Kontrahent. Auch der Stralsunder Max Suske stach seinen polnischen Gegner Adam Cieslak in Sachen Kampfgewicht aus - 76,4 Kilogramm zu 75,7 Kilogramm hieß es am Ende für den Deutschen. Beide Duelle überträgt SPORT IM OSTEN im Livestream ab 19:55 Uhr.

Übersicht der Ergebnisse des Wiegens Blaue Ecke Rote Ecke Chamseddine Lemjid (Leipzig / n.a.) Halbschwergewicht (bis 79,378 kg) Yevgenii Makhteienko (Ukraine / 79,4 kg) Armend Xhoxhaj (Nürnberg / 91,1 kg) Cruisergewicht (bis 90,718 kg) Milosav Savic (Serbien / 88,1 kg ) Richard Meinecke (Nordhausen / 69,3 kg ) Super Weltergewicht (bis 69,853 kg) Jakub Torac (Tschechien / 69,9 kg) Max Suske (Stralsund / 76,4 kg) Super Mittelgewicht (bis 76,203 kg) Adam Cieslak (Polen 75,7 kg) Roman Fress (Magdeburg / 90.3 kg) WBC Intercontinental-Meisterschaft im Cruisergewicht (bis 90,718 kg) Stefan Nikolic (Österreich / 88,8 kg) Tom Dzemski (Görzig / 78,8 kg) WBO Europameisterschaft imHalbschwergewicht (bis 79,378 kg) Nick Hannig (Berlin / 79,1 kg)

sbo