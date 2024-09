Fußball | Regionalliga Hallescher FC verleiht Acker zum FC Eilenburg Stand: 04.09.2024 17:00 Uhr

Um einen Konkurrenzkampf auf der linken Defensivseite zu ermöglichen, ist der FC Eilenburg ein weiteres Mal beim Halleschen FC fündig geworden. Die Saalestädter verleihen Abwehrtalent Sören Acker zum Ligakonkurrenten.

Der FC Eilenburg hat sich am Mittwoch (4. September) den zwölften Neuzugang in diesem Sommer gesichert. Dabei griffen einmal mehr die guten Kontakte zum Halleschen FC. Von dort sicherten sich die Muldestädter per Leihe bis Saisonende den 19-jährigen Linksverteidiger Sören Acker. Es ist der bereits vierte Transfer, in den beide Klubs in den vergangenen Monaten involviert waren. Zuvor hatten Abwehrmann Kilian Zaruba und Keeper Luca Bendel wieder beim HFC angeheuert, ehe Angreifer Jonas Marx den Weg nach Eilenburg ging.

Acker: "Chance auf Spielpraxis"

Der aus Baden stammende Acker stand bereits seit einiger Zeit auf dem Zettel des FCE, wie Sportchef Stephan Hoffmann nun nochmal betonte: Daher "freut es mich besonders, dass wir Sören jetzt verpflichten konnten. Er ist ein sehr fokussierter junger Spieler, der trotz seines Alters physisch und spielerisch schon sehr weit ist und uns in den nächsten Monaten viel Freude machen wird", sagte der 39-Jährige.

Acker war nach Stationen beim Karlsruher SC, der TSG Hoffenheim und der SV Elversberg vor zwei Jahren in den Nachwuchs des Halleschen FC gewechselt und hatte erst unlängst einen Profivertrag unterschrieben. Seinen bislang einzigen Einsatz in der ersten Mannschaft absolvierte der beidfüßige Defensivspezialist im Mai 2023 bei Halles Halbfinalerfolg im FSA-Pokal beim SV Westerhausen. "Ich freue mich, dass die Vereine untereinander jetzt doch noch eine Möglichkeit gefunden haben, mir den Start im Männerbereich mit der Chance auf höherwertige Spielpraxis zu eröffnen", blickte Acker hoffnungsvoll voraus.

