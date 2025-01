Fußball | Regionalliga Hallescher FC siegt beim Traditionsturnier Stand: 06.01.2025 21:29 Uhr

Budenzauber vom Feinsten! Gut drei Wochen vor dem Start in die Rückrunde begeisterten der Hallesche FC, der FC Eilenburg, der VFC Plauen und Lok Leipzig beim ausverkauften Hallen-Masters in der Saale-Stadt die Zuschauer. Auch einige unterklassige Vereine nahmen am Spaß teil. Am Ende setzte sich der Veranstalter die Krone auf.

Der Hallesche FC hat sich zur Vorbereitung auf die Rückrunde beim heimischen Hallenfußball-Masters den ersten Platz gesichert.

Beim restlos ausverkauften Turnier in der SWH.arena setzten sich die Gastgeber im Finale mit 2:1 gegen den Ligakonkurrenten VFC Plauen durch. Die Plätze drei und vier gingen ebenfalls an Regionalligisten: Lok Leipzig bezwang im kleinen Finale den FC Eilenburg denkbar knapp mit 7:6 nach Elfmeterschießen.

Mit von der Partie waren auch die Verbandsligisten SV Blau-Weiß Dölau und BSV Halle-Ammendorf 1910, Landesklasse-Vertreter LSG Lieskau, Landesligist TSV Blau-Weiß Brehna, Oberligist VfL Halle 96 und der FC ZWK Nebra aus der Kreisoberliga. Für diese Teams war jedoch nach der Vorrunde Schluss. Gespielt wurde in zwei Gruppen à fünf Teams, ein Spiel dauerte 10 Minuten.

spio/sbo