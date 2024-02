Fußball | 3. Liga Hallescher FC muss zum Nachholer zur Heimmacht Unterhaching Stand: 06.02.2024 10:28 Uhr

Der Hallesche FC ist dieser Tage viel unterwegs. Nach dem Spiel in Sandhausen am Samstag geht die nächste Reise nach Unterhaching. Dort erwartet den HFC eine regelrechte Heimmacht.

Knapp 1.400 Kilometer haben die Spieler des Hallesche FC abgespult, wenn sie am Mittwoch (ab 19 Uhr bei "Sport im Osten" im Liveticker und Audiostream) bei der SpVgg Unterhaching um die nächsten Punkte für den Klassenerhalt kämpfen.

Nach dem wichtigen Punktgewinn in Sandhausen muss das Team von Sreto Ristic im Süden der bayerischen Landeshauptstadt gegen die nächste "Heimmacht" antreten. Die Partie des 17. Spieltages hätte eigentlich Anfang Dezember ausgetragen werden sollen, wegen des starken Schneefalls war sie abgesagt worden. Nun wird sie knapp zwei Monate später nachgeholt.

Unterhaching weiß, was es macht

24 ihrer 34 Punkte hat die SpVgg zu Hause geholt und damit einen Zähler weniger, als der HFC insgesamt auf dem Konto hat. "Es ist schon sehr, sehr gut und reif, was sie spielen können. Als Aufsteiger wissen sie genau, worauf sie sich verlassen können. Und das machen sie auch", lobte HFC-Coach Ristic die Randmünchner vor dem Duell. Tief stehend und aus einer starken Verteidigung heraus agiere die Mannschaft von Marc Unterberger und mache es damit jedem Gegner schwer, lautet die Analyse von Ristic.

Marc Unterberger findet für sein Team immer wiede die richtigen Anweisungen.

Diesen Riegel gelte es zu knacken. Damit das gelingt, muss der HFC sein "Spiel besser machen. In beide Richtungen können wir das. Offensiv ist das schon ganz gut, aber wir müssen defensiv weiterhin in der Struktur bleiben", so Ristic. In der Abwehr müsse man sich gegenseitig helfen - "mehrbeinig verteidigen", wie es der 47-jährige Fußballlehrer formuliert - und viel laufen.

Zusätzliche Energie von der Bank

Was Ristic zudem positiv stimmt, ist, dass er aktuell in der Lage ist, von der Bank personell nachzulegen. Das sei in der Hinrunde nicht immer möglich gewesen. Er könne "Jungs auf den Platz bringen, die die Sache vorantreiben und auf ein anders Level bringen".

Entsprechend wolle man sich gegen Unterhaching auch nicht verstecken. Der Punktgewinn gegen Sandhausen war "gut für die Seele und den Geist". Zudem gebe er Motivation und zeige, dass die Konkurrenzfähigkeit vorhanden ist.

___

rac