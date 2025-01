Fußball | Regionalliga Hallescher FC macht es in Plauen unnötig spannend Stand: 28.01.2025 21:16 Uhr

Der Hallesche FC holt zum Jahresstart den erhofften Pflichtsieg in Plauen. Eine Unachtsamkeit nach Wiederanpfiff sorgt dafür, dass es das Team von Trainer Mark Zimmermann im Vogtlandstadion noch unnötig spannend macht.

Der Hallesche FC hat die erhoffte Aufholjagd auf Regionalliga-Wintermeister Lok Leipzig mit einem knappen Auswärtssieg begonnen. Das Team von Trainer Mark Zimmermann gewann zum Auftakt ins Jahr 2025 das Nachholspiel beim Drittletzten VFC Plauen mit 2:1 (2:0). Halle, das am Samstag (16 Uhr live bei SPORT IM OSTEN) nun Verfolger Rot-Weiß Erfurt zum Topspiel empfängt, verkürzte den Rückstand zum 1. FC Lok einstweilen auf sechs Punkte.

HFC-Angreifer Robin Friedrich scheitert per Foulelfmeter an VFC-Keeper Jakob Pieles.

Eshele eröffnet, Friedrich scheitert, Hartmann zaubert

Winterneuzugang Manassé Eshele ebnete dem HFC vor 1.833 Zuschauern im Vogtlandstadion frühzeitig den Weg zu drei Punkten, als er nach Berk Inalers Zuspiel seinen wuchtigen Körper zwischen die nur Spalier stehenden VFC-Verteidiger Tom Fischer und Alexander Morosow drehte und aus 16 Metern flach ins lange Eck verwandelte (11.). Nur drei Minuten später bewahrte Can Tanrivers wohl knapp vor der Torlinie gelungene Rettungsaktion, dass Halle-Verteidiger Kilian Zaruba umgehend erhöhte (14.).



Neben Torschütze Eshele gab mit Serhat Polat auch der zweite Hallenser Winterneuzugang ein gelungenes Debüt und machte auf links gegen VFC-Kapitän Jasin Jusic das Treiben verrückt. Polats Schuss war es dann auch, der die nächste Großchance zum 2:0 einleitete. Plauen-Keeper Jakob Pieles ließ ins Zentrum abklatschen, wo Morosow mit ungestümer Grätsche Fabrice Hartmann von den Beinen holte. Pieles jedoch fischte Robin Friedrichs folgenden Foulelfmeter aus dem Eck (25.). Warum einfach vom Elfmeterpunkt, wenn's auch schwer und traumhaft geht, dachte sich dann halt Fabrice Hartmann, als er Niklas Landgrafs Vorlage direkt mit dem linken Innenspann aus 17 Metern in linke obere Eck vollendete (37.).

Max Winter gelang gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff der Hoffnungsschimmer für den VFC Plauen.

Winter verkürzt für Plauen aus dem Nichts

Der Favorit aus der Saalestadt knüpfte mit Wiederanpfiff zunächst an der überzeugenden Leistung des ersten Durchgangs an. Pieles verhinderte mit glänzendem Reflex gegen Elfmeterkonkurrent Friedrich das dritte Gegentor (49.). Doch aus heiterem Himmel wurde es urplötzlich spannend. Max Winter überwand den bis dato eigentlich beschäftigungslosen HFC-Schlussmann Luca Bendel nach Philipp Hellers Schnittstellenpass via Innenpfosten im langen Eck (56.).



Dank dieser ersten gelungenen Offensivaktion des Abends hatte der VFC Mut gefasst und beschäftigte die Gäste zumindest stellenweise in der Defensive. Allerdings hätte sich der Hoffnungsschimmer fast vorzeitig zerschlagen, als Verteidiger Tanriver Polats Eingabe unglücklich aufs eigene Tor abfälschte – aber der bestens aufgelegte Pieles glänzte auch in dieser Szene (72.). In wirkliche Gefahr sollte der elfte Hallenser Saisonsieg auch anschließend nicht mehr geraten. Einzig Tanrivers verdeckter Schuss aus der Drehung zischte gut einen Meter am langen Pfosten vorbei (87.).

mhe