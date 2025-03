Fußball | Regionalliga Hallescher FC jubelt dank Doppelpacker Hartmann gegen FSV Zwickau Stand: 29.03.2025 18:09 Uhr

Der Hallesche FC gewinnt das umkämpfte Spitzenspiel gegen den FSV Zwickau und setzt so Spitzenreiter Lok Leipzig weiter unter Druck. Mann des Tages war Fabrice Hartmann, der beide Tore erzielte.

Dieser Sieg war enorm wichtig für den Halleschen FC im Kampf um den Staffelsieg. Das Team von Trainer Mark Zimmermann setzte sich gegen den FSV Zwickau mit 2:0 (1:0) durch und rückt zumindest bis zum Sonntag auf vier Punkte an den 1. FC Lok Leipzig heran. Der Spitzenreiter empfängt dann den ZFC Meuselwitz (13 Uhr im Livestream).

Nietfeld in der Startelf des HFC

Bei den Gastgebern gab Jonas Nietfeld sein Startelfdebüt. Zudem saß Keeper Sven Müller nach seiner langen Verletzungspause wieder auf der Bank. Die Gäste aus Zwickau mussten auf die angeschlagenen Maximilian Somnitz, Felix Schlüsselburg und Lucas Albert verzichten.

Tolles Führungstor durch Hartmann

Der Druck lag beim HFC, der dann auch dominant startete. Marius Hartmann hatte in der neunten Minute die Führung auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Schlenzer aber am starken Keeper Lucas Hiemann. Die Gastgeber blieben dran und führten nach 21 Minuten. Nach einer kurz ausgeführten Ecke lief Hartmann rechts in den Strafraum und traf aus 14 Metern ins linke Eck.

1:0 für den Halleschen FC. Torwart Lucas Hiemann geschlagen.

Zwickau schüttelte sich, wirkte nicht geschockt, blieb aber vor dem Tor zu ungenau. Nur in der 37. Minute musste der HFC zittern, als Veron Dobruna von rechts in den Strafraum marschierte, den Ball dann aber mit dem Außenrist am langen Pfosten vorbeischlenzte. Auf der anderen Seite hätte Joe Joe Richardson die Führung ausbauen können, schaufelte den Ball aber über den Kasten.

Zwickau vergibt Chancen - Hartmann macht den Deckel drauf

Zwickau kam mit deutlich mehr Power aus der Kabine, und man hatte das Gefühl, beim HFC würden die Beine schwerer. In der 49. Minute hätte das Spiel kippen können, als Marc-Philipp Zimmermann und Jahn Herrmann aus Nahdistanz an Abwehrkante Jan Löhmannsröben scheiterten. Zehn Minuten später rettete Keeper Luca Bendel gegen Zimmermann mit einem Blitzreflex die Führung.

Nach einer Stunde kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel, hatten gleich dreimal nun das zweite Tor auf dem Fuß. Hartmann scheiterte aus der zweiten Reihe aber entweder an Lucas Hiemann oder verzog knapp. Das Spiel war nun völlig offen, Zwickaus Dobruna (67.) köpfte den Ball neben das Tor. Es blieb packend, hektisch, und die Gäste durften bis in die vierte Nachspielminute hoffen. Dann sah der eingewechselte Lucas Halangk in der Mitte Hartmann, der mit dem Innenrist flach vollendete.

Jonas Nietfeld (HFC) im Duell mit Marc Philipp Zimmermann.

rei