Fußball | Regionalliga Hallescher FC gewinnt Verfolgerduell gegen stark dezimierte Erfurter

Hallescher FC gewinnt Verfolgerduell gegen stark dezimierte Erfurter Stand: 01.02.2025 18:28 Uhr

Das Verfolgerduell zwischen dem Halleschen FC und dem FC Rot-Weiß Erfurt bot alles, was ein Topspiel zu bieten hatte. Mit dem schlechteren Ende für die Thüringer, die sich in doppelter Unterzahl noch einen Elfer einfingen. Am Ende gewann der HFC mit 2:0.

Von Abtasten keine Spur, das Verfolgerduell nahm gleich Fahrt auf. Die Regie im Leuna-Chemie-Stadion übernahm zunächst der Hallesche FC, der offensiv zu Werke ging. Vorn sorgte Halles quirliger Neuzugang Manassé Eshele einige Male für Gefahrenmomente, doch Erfurts Keeper Lorenz Otto war auf dem Posten. In der 18. Minute war er jedoch machtlos, die Gastgeber gingen in Führung. Max Kulke setzte sich fein über links durch, seine Eingabe lenkte Niclas Stierlin mit dem Außenrist durch die Hosenträger von RWE-Keeper Otto in die Maschen.

Halle führt - Erfurt in Unterzahl

Danach gab Halle weiter die Pace vor, nach gut einer halben Stunde hatte sich dann aber Erfurt gefangen. Die Gerber-Schützlinge wurden mutiger, Der Ex-Meuselwitzer Andy Trübenbach versuchte es mit einem Fernschuss, der jedoch deutlich über den HFC-Kasten strich. Nach einem Wolf-Eckball (30.) roch es dann fast nach dem Ausgleich, allerdings kratzte Halles Berk Inaler einen Kopfball von Til Schwarz noch von der Linie. Erfurt war weiterhin bemüht, wurde dann aber auch personell bestraft. Nach Foul an Max Kulke sah Jeremiaha Maluze in der 40. Minute die Ampelkarte. Eine harte Entscheidung.

Marvin Tennes stellt Jeremiaha Maluze mit Roter Karte vom Platz.

Nächster Platzverweis - Foulelfmeter in der Nachspielzeit

Nach der Pause konnten die dezimierten Erfurter nicht mehr an den starken Auftritt der ersten Hälfte anknüpfen. Versuche, den Ausgleich zu erzielen, waren dann doch mehr Zufallsprodukte. Halle hatte einfach mehr vom Spiel, versäumte es aber, die Führung auszubauen. So köpfte Abwehrspieler Burim Halili (66.) haarscharf drüber, Serhat Polats Heber (74.) erreichte nicht den heranstürmenden Eshele und Kulke zirkelte die Pille nur an den rechten Pfosten (74.).

Halle mit dem Chancenwucher und Erfurt wenig später in doppelter Unterzahl. In der 76. Minute flog auch noch Kapitän Schwarz vom Platz, die nächste bittere Pille für die Thüringer. Und es sollte noch deftiger kommen. In der Nachspielzeit zeigte Referee Marvin Tennes auf den ominösen Punkt – Foulelfmeter für den HFC. Landgraf blieb eiskalt und verwandelte sicher zum 2:0-Endstand.

jmd