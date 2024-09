Fußball | Regionalliga Hallescher FC angelt sich Stürmer Fabrice Hartmann Stand: 05.09.2024 14:21 Uhr

Nur neun Tore in sechs Spielen, dazu zahllose vergebene Chancen: Der Hallesche FC stellt sich nun noch breiter in der Offensive auf. Mit Fabrice Hartmann kommt ein Stürmer, der schon einige Erfahrungen gesammelt hat.

Der Hallesche FC hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und mit Fabrice Hartmann einen weiteren Offensivmann verpflichtet. Der gebürtige Dessauer wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Saalestädtern. Der 23-Jährige stand bis zum Sommer bei RB Leipzig unter Vertrag, war in den letzten Jahren an Eintracht Braunschweig, SC Paderborn und den irischen Erstligisten Sligo Rovers ausgeliehen. Im Nachwuchsbereich von RBL spielte Hartmann seit 2012 und bestritt u.a. zahlreiche Partien in der Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League.

HFC schon acht Punkte hinter Platz eins

"Wir freuen uns, mit Fabrice ein weiteres Element für unsere Offensive gewonnen zu haben. Er soll unserem Angriff mit seiner Zielstrebigkeit und Intensität nochmal mehr Wucht verleihen", erklärte Sportdirektor Daniel Meyer. Der HFC steht nach sechs Spieltagen mit zehn Punkten auf dem vierten Platz, schon acht Zähler hinter dem FC Carl Zeiss Jena. Eine Baustelle: Man hat in den ersten sechs Pflichtspielen der Saison erst neun Mal ins Schwarze getroffen. Mit Hartmann soll der Sturm weniger ausrechenbar sein. "Mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke kann Hartmann auf den Offensivpositionen vielseitig eingesetzt werden und bringt damit eine Qualität mit, die das Team von Mark Zimmermann bereichern und für neue Impulse in der Offensive sorgen soll", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

SpiO