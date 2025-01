Eishockey | DEL2 Hallenvertrag gekündigt - Lausitzer Füchse bangen um Lizenz Stand: 09.01.2025 12:09 Uhr

Seit 1996 spielt Weißwasser in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga, zuvor waren die Lausitzer sogar lange erstklassig. Doch nun droht ein Absturz - nicht aus sportlichen Gründen, sondern wegen eines möglichen Lizenzentzugs.

Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse schlägt Alarm. Wegen der Kündigung des Hallen-Mietvertrages und fehlender Umrüstung in der Halle sei die "Lizenzierung in Gefahr", wie der DEL2-Klub aus Weißwasser am Donnerstag (9. Januar 2025) in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Demnach seien den Füchsen die "Verträge über die Nutzung der Eisarena zum 30. April 2025 von der Oberbürgermeisterin" gekündigt worden. Begründet worden sei die Kündigung mit "der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der Auswirkungen auf den Haushalt."

Den Lausitzer Füchsen droht das Aus in der DEL2.

Letzte Mieterhöhung brachte Verdopplung der Kosten

Die Füchse müssen in ihrem Lizenzierungsantrag bis zum 20. Mai 2025 einen gültigen Mietvertrag vorlegen. Möglich, dass die Stadt als Eigentümerin der Halle höhere Mietkosten kalkuliert. Zuletzt waren im Sommer 2023 die Mietkosten erhöht worden. Damals verdoppelte sich die Summe auf rund 150.000 Euro.

"Was die nun avisierte Neukalkulation der Kosten für Miete und Nutzungsentgelte für den EHC bedeutet, wird sich zeigen", heißt es in der Mitteilung des Vereins. Eine weitere Steigerung wird befürchtet. Das hätte den Klub bereits 2023 vor große Probleme gestellt: "Sponsoren mussten dafür gefunden werden, um zu kompensieren – und das mitten in einer Wirtschaftskrise."

Auch fehlende Umbauten gefährden Lizenz

Dem DEL2-Klub aus Weißwasser könnte die Lizenz zudem entzogen werden, weil wichtige Umrüstungsmaßnahmen noch nicht umgesetzt wurden. Die DEL2 fordert bis August 2025 eine sogenannte Flex-Bande und eine umgerüstete LED-Beleuchtung. Die Flex-Banden geben beim Aufprall nach und verringern daher das Verletzungsrisiko.

Nach Auskunft von Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach, der für die Wählervereinigung "Klartext" selbst im Stadtrat von Weißwasser sitzt, wurde "diese zwingende Maßnahme zweimal von den Stadträten aus dem Haushalt gestrichen." Und das könnte Folgen haben: "Wenn die Arena bis August keine flexible Bande erhält, bedeutet das das Aus für die Lausitzer Füchse in der DEL2", heißt es in der Mitteilung weiter.

Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach

Die beunruhigenden Nachrichten für die Füchse kommen in einer Zeit, in der es auch sportlich nicht optimal läuft. Von den zurückliegenden fünf Spielen konnten die Füchse nur eine Partie gewinnen. Als Tabellen-Achter sind die Playoffs aber weiter in Reichweite. Damit sind diese Aussichten besser als die auf eine erfolgreiche Lizensierung.

dh/pm