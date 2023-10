Basketball | DBBL Hallenserinnen kassieren gegen Nördlingen erste Saisonniederlage Stand: 08.10.2023 11:30 Uhr

Die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC haben ihre erste Saisonniederlage kassiert. Gegen die Eigner Angels Nördlingen hatten die Hallenserinnen bis kurz vor Schluss alles in der Hand, dann aber zogen die Gäste im Endspurt davon und die Löwinnen verloren mit 61:69.

MBC-Spielerin Laura Schinkel im Duell gegen Nördlingens Yuliia Musiienko.

Nach dem Auftaktsieg gegen Leverkusen haben die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC im zweiten Saisonspiel den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die Eigner Angels Nördlingen zogen die Hallenserinnen am Samstagabend (7. Oktober) mit 61:69 (30:33) den Kürzeren.

MBC-Spielerinnen geben knappe Führung aus der Hand

In den ersten zwei Vierteln agierten die Teams auf Augenhöhe. Im dritten Abschnitt liefen die Löwinnen dann einem 38:48-Rückstand hinterher, den sie mit einer Energieleistung in eine 49:48-Führung verwandelten. Laura Schinkel erzielte dabei sieben der elf Punkte. Im Schlussviertel wurde es ganz eng. 2:45 Minuten vor Spielende führten die MBC-Spielerinnen mit 61:60, doch dann erzielten die Gäste die letzten neun Punkte der Partie und gingen als Sieger vom Parkett. Beste Korbschützinnen vor 520 Zuschauern in der SWH.arena waren abermals die US-Amerikanerinnen Courtney Warley (22 Punkte) und Sabrina Haines (15).

MBC-Headcoach Topal: "Am Ende waren wir nicht diszipliniert genug"

Headcoach Timur Topal hatte nach der Partie einiges zu bemängeln: "Am Ende waren wir nicht diszipliniert genug und haben uns zu viele individuelle Fehler erlaubt, um das Spiel gewinnen zu können. Insgesamt war es heute von den Emotionen und der Körpersprache zu wenig. Das muss in der Zukunft auf jeden Fall besser werden.“

Finnin Holopainen verabschiedet sich

Nach dem Spiel wurde Annika Holopainen verabschiedet. Die Finnin wird in der Saison 2023/24 nicht für den GISA LIONS MBC in der DBBL auflaufen. Verein und Spielerin haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, die Power Forward wird Anfang der Woche in ihre Heimat zurückkehren. Wegen einer hartnäckigen Knieverletzung konnte Holopainen bisher weder in der Vorbereitung noch in der Liga eingesetzt werden. Sie wird die Verletzung nun in ihrer Heimat weiter behandeln lassen.

Flottes Programm - dreimal auswärts

Für die Löwinnen geht es mit drei Auswärtsspielen in Folge weiter: nächsten Samstag (17 Uhr) im DBBL-Pokal bei Regionalligist Recklinghausen, am Mittwoch, 18. Oktober, das Bundesliga-Nachholspiel in Herne und am Samstag, 21. Oktober, die Partie in Marburg.

jmd/pm