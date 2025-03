Fußball | DFB-Pokal Halbfinale von RB Leipzig zeitgenau angesetzt Stand: 05.03.2025 12:51 Uhr

Am 2. April wird es für die Leipziger ernst im DFB-Pokal. Dann gastiert das Rose-Team im Halbfinale beim VfB Stuttgart. Der zweite Endspiel-Teilnehmer wird bereits 24 Stunden vorher gesucht.

RB Leipzig wird sein Pokal-Halbfinale am 2. April beim VfB Stuttgart austragen. Das teilte der Club mit. Anstoßzeit bei den Schwaben ist um 20.45 Uhr (live im ZDF). "Entscheidend wird auch sein, wer den größeren Willen an den Tag legt. Das Ziel ist klar: Wir möchten den letzten Schritt unbedingt gehen", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer nach der Auslosung. Das Finale wird am 24. Mai in Berlin ausgetragen.

Stuttgart und RB Leipzig noch nie im Pokal gegeneinander

Im Pokal trafen beide Teams bislang noch nicht aufeinander. In der Bundesliga entschieden die Schwaben die vergangenen beiden Heimspiele für sich. Allerdings steht Leipzig im DFB-Pokal zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren im Halbfinale, 2022 und 2023 gewann RB den Pokal.

Der Endspielgegner wird 24 Stunden zuvor zwischen Drittligist Arminia Bielefeld und Double-Sieger Bayer Leverkusen ermittelt. Die Partie steigt am 1. April um 20.45 Uhr (live in der ARD) auf der Bielefelder Alm.

dpa/SpiO