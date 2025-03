Eishockey | DEL2 Halbfinale gegen Kassel: Das vorgezogene Finale für die Dresdner Eislöwen Stand: 26.03.2025 16:06 Uhr

Es wird ernst für die Dresdner Eislöwen. Ab Freitag geht es gegen die Kassel Huskies um den Einzug ins DEL2-Finale. Es ist das Treffen der Top-Teams und ein vorgezogenes Finale.

So langsam steigt die Aufregung bei den Dresdner Eislöwen. Die sächsischen Puckjäger treffen im Halbfinale auf den Aufstiegsfavoriten, die Kassel Huskies. Das erste Spiel der "Best-of-seven-Serie" steigt am Freitagabend (28. März) in Kassel.

Die "Schlittenhunde" haben die reguläre Spielzeit als Spitzenreiter beendet und gehen als Favorit in die Halbfinal-Playoffs. Die Halbfinal-Serie soll für beide Teams nur ein Zwischenstopp sein. Die Nordhessen machen - wie Dresden - keinen Hehl daraus, in die DEL aufsteigen zu wollen.

Roos sieht Mannschaften auf Augenhöhe

Die Eislöwen üben sich vorab allerdings in Understatement. "Der größte Druck ist für uns weg. Jetzt können wir eigentlich nur noch gewinnen und genau das werden wir auch tun", kündigte Sportdirektor Matthias Roos in der Presserunde am Mittwoch (26. März 2025) an und sagte weiter: "Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur auf Augenhöhe spielen können, sondern dass wir deren Saison auch beenden können. Wir wollen wissen, wo wir stehen, ob wir sie schlagen können, ob wir besser sind oder ob wir am Ende sagen müssen, die Mannschaft war zu groß für uns. Wir freuen uns drauf."

EC Kassel Huskies gegen Dresdner Eislöwen - das Halbfinale verspricht Spannung pur.

"Viel schlafen, ausruhen, essen"

Nach dem verkorksten Abschluss der Hauptrunde mit mehreren Niederlagen am Stück präsentierten sich die Eislöwen im Viertelfinale gegen Rosenheim wieder in bestechender Form und mussten lediglich fünf Spiele absolvieren, um ins Halbfinale einzuziehen. Nach dem 4:1 im "Best-of-seven-Modus" spendierte Trainer Niklas Sundblad seinen Jungs einige Tage Urlaub.

Defensiv-Spezialist Oliver Granz nutzte die Zeit, "um zwei Tage viel zu schlafen, viel auszuruhen, wirklich viel zu essen und nicht wirklich ans Eishockey zu denken" bevor es ins Duell mit seinem Ex-Verein geht.

Die Torjagd steht in den kommenden zweieinhalb Wochen umso mehr im Fokus. Roos ist überzeugt, dass jeder Spieler in jedem Spiel ans absolute Limit gehe und alles reinwerfe. "Wir müssen nicht denken, was ist in acht Wochen ist, sondern können in jedem Spiel voll abliefern."

Wunschszenario: Ersten zehn Minuten überstehen

Den perfekten Start hat sich Roos schon ausgemalt: "Das erste Ziel ist es, erstmal die ersten zehn Minuten zu überstehen und ohne Gegentor zu bleiben und gut ins Spiel reinkommen. Dann wird sich schon zeigen, was für eine Dynamik sich entwickelt." Es wird vor allem eine starke Defensive brauchen, davon ist Cheftrainer Sundblad überzeugt. Und genau das war der Trumpf zuletzt.

Kassel vor der Brust, die Meisterschaft als großes Ziel: Eislöwen-Trainer Niklas Sundblad will mit Dresden ins Finale.

Genau dies ist auch Kassel nicht entgangen. "Dresden ist ein absolutes Top-Team, das wir uns vielleicht eher im Final gewünscht hätten. Aber wenn wir hochgehen wollen, müssen wir jeden schlagen können", meinte Huskies-Funktionär Daniel Kreutzer in der hessenschau.

Feststehende Spieltermine

28. März, 19.30 Uhr: Kassel Huskies - Dresdner Eislöwen

30. März, 17 Uhr: Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies

4. April, 19.30 Uhr: Kassel Huskies - Dresdner Eislöwen

6. April, 17 Uhr: Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies

