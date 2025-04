Turnfest in Leipzig Grundschulen aufgepasst: Bewerbt euch für den "Jump-Junior-Cup" ! Stand: 09.04.2025 08:00 Uhr

Habt Ihr Lust auf einen sportlichen Wettkampf und wollt im Stil von "Mach mit, mach's nach, mach's besser!" ins MDR-Fernsehen? Dann bewerbt euch für den "Jump-Junior-Cup"!

Grundschulen aufgepasst! Macht mit beim Turnfest in Leipzig! Bewerbt Euch bis 9. Mai für einen Start beim "Jump-Junior-Cup". Am 29. Mai treten dann drei 24-köpfige Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in einem einstündigen Sportwettbewerb gegeneinander an. Bewerbt Euch bitte mit kurzer Begründung. Unsere Jury wählt eine Mannschaft aus jedem Bundesland aus. Pro Team gehen dann 21 Kinder, davon mindestens 7 Mädchen, wahlweise aus dritten und vierten Klasse, sowie 3 Personen aus Eltern- oder Lehrerschaft an den Start. SPORT IM OSTEN überträgt den sportlichen Wettbewerb am Himmelfahrtstag live im TV von 16 bis 18 Uhr aus der Messehalle 5.

Turnfest

Leipzig ruft zum Turnfest

Das deutsche Turnfest gastiert vom 28. Mai 2025 fünf Tage lang in der sächsischen Metropole. 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 750.000 Besucher werden erwartet. Im Rahmen des Turnfestes findet die Europameisterschaft im Turnen statt. Dazu gibt es weitere Meisterschaften, auch eine Team-WM im Rhönradturnen. SPORT IM OSTEN streamt täglich live von der größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt. Die Großveranstaltung mit Teilnehmenden von 5 bis 85 Jahren ist zudem ausführlich Thema bei MDR AKTUELL im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Hier kann man sich bewerben!