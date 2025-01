Biathlon | Weltcup Grotian verpasst Podest in der Verfolgung - Preuß erneut abgeschlagen Stand: 11.01.2025 13:15 Uhr

Die deutschen Biathletinnen sind beim Heimweltcup in Oberhof auch in der Verfolgung am Podest vorbeigelaufen. Während Selina Grotian starke Fünfte wurde, musste Franziska Preuß den nächsten Dämpfer hinnehmen.

Beim Sieg der Französin Lou Jeanmonnot (1 Fehler/31:14,9 Minuten) am Samstag (11. Januar) lief Grotian auf Platz fünf (2/+33,6 Sekunden). Zum Podest und der Schwedin Elvira Öberg (1/+26,2 Sekunden) fehlten ihr gut sieben Sekunden. Zweite wurde die Norwegerin Maren Kirkeeide (2/+18,1).

Oberhof, 10 km Verfolgung Frauen: Oceane Michelon, Lou Jeanmonnot und Jeanne Richard (alle Frankreich) auf dem Podest

Grotian untermauert Potenzial

Grotian war von Platz zehn ins Rennen gegangen und hatte nach dem letzten Schießen noch Chancen, aufs Treppchen zu springen. Letztlich fehlten aber die entscheidenden Körner. Die 20-Jährige hatte vor Weihnachten in Frankreich den Massenstart gewonnen und untermauerte nun wieder ihr großes Potenzial.

"Am Schießstand habe ich ganz gut gearbeitet und kann zufrieden sein", sagte Grotian, die sich im Zielsprint gegen Jeanne Richard aus Frankreich um 0,1 Sekunden durchsetzte. "Es macht brutal viel Spaß, hier zu laufen."

Julia Tannheimer konnte sich dagegen nicht steigern und fiel nach ihrem neunten Platz im Sprint nach drei Fehlschüssen noch auf Rang zwölf zurück (+1:13,1 Minute).

Preuß mit drei Fehlern

Franziska Preuß war nach einem enttäuschenden Sprint erst als 28. gestartet und konnte immerhin noch acht Plätze gutmachen. Mit drei Schießfehlern verpasste sie es aber, vorne noch einmal anzugreifen.

Sie verteidigte zwar ihr Gelbes Trikot, verlor im Gesamtweltcup aber Punkte auf Jeanmonnot, die auch das Rote Trikot in der Verfolgungswertung von Preuß übernahm. Sophia Schneider beendete das Rennen auf Platz 27, Julia Kink wurde 32.

Voigt steigt angeschlagen aus

Für Vanessa Voigt ist der Heimweltcup bereits beendet. Die Lokalmatadorin ist nach einer Erkältung über die Weihnachtsfeiertage immer noch nicht richtig fit und wird deshalb am Sonntag weder in der Single-Mixed noch in der Mixed-Staffel eingesetzt. Die 27-Jährige war am Freitag im Sprint nur 68. geworden und hatte damit auch die Qualifikation für das Verfolgungsrennen verpasst.

Am Dienstag oder Mittwochmorgen soll dann die Entscheidung fallen, ob Voigt in Ruhpolding in der kommenden Woche dabei ist oder erst in Antholz bei der WM-Generalprobe ins Team zurückkehrt.

SpiO/sid/dpa