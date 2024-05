Volleyball | Bundesliga Großer personeller Umbruch beim VfB Suhl Stand: 08.05.2024 10:51 Uhr

Das Budget wird kleiner, der Kader ist noch überschaubar. Bisher hat Volleyball-Bundesligist VfB Suhl bei elf Abgängen erst fünf neue Spielerinnen verpflichtet. Darunter sind zwei Dresdnerinnen und eine Rückkehrerin.

Bei den Volleyballerinnen des VfB Suhl wird seit Wochen bereits fleißig am Kader für die neue Saison gebastelt. Die Thüringer haben bereits fünf neue Spielerinnen unter Vertrag genommen, einige davon mit Dresdner Vergangenheit. Zuvor hatten elf aus dem Kader der abgelaufenen Saison Suhl verlassen. Einzig Roosa Laakkonen steht aus der letzten Saison noch zur Verfügung. Die Zusammenstellung der neuen Mannschaft ist dabei eine große Herausforderung, da der Verein mit einem schmalen Budget auskommen muss, weniger Geld für Personalkosten zur Verfügung steht.

Zwei Dresdnerinnen kommen nach Suhl

Lydia Stemmler ist der aktuell letzte Neuzugang beim VfB. Die Diagonalangreiferin kommt aus Neuwied, ist aber gebürtige Dresdnerin. Beim VC Olympia Dresden und dem Dresdner SC machte die 22-Jährige ihre ersten Schritte, kehrte dann nach einem Intermezzo in Berlin für zwei Jahre zum DSC zurück. Nach Aachen und Neuwied nun also Suhl. "Ich bin sehr gespannt auf das neue Team, freue mich auf die Heimspielatmosphäre in der Halle und bin davon überzeugt, dass ich mich in Suhl weiterentwickeln werde", erklärte die "Neue".

Laura Berger

In Suhl wird sie erneut auf Laura Berger treffen, mit der sie in Dresden und in Neuwied bereits aktiv war. Die Mittelblockerin wollten die Suhler bereits im Januar nach Thüringen lotsen, damals entschied sich Berger für Straubing. "Ich habe mich sehr gefreut, dass Suhl auf mich aufmerksam geworden ist und ich die Chance erhalte wieder in der 1. Bundesliga zu spielen", erklärte die Dresdnerin.

Yina Liu kehrt nach einem Jahr zurück

Mit Yina Liu kehrt eine weitere Spielerin zurück zum Wolfsrudel. Die 26-jährige Zuspielerin kommt wie Berger aus Straubing. Mit Suhl bestritt Yina Liu in der Saison 2022/2023 ihre erste Profisaison. "Ich bin mit dem Verein vertraut und schätze den starken Zusammenhalt sowie die professionelle Arbeit und Atmosphäre sehr", erklärte Liu.

Für die Schaltzentrale holte Suhl internationale Unterstützung. Lara Nagels aus Belgien hatte zuletzt zwei Jahre in Griechenland bei AO Markopoulo gespielt. Und mit Svea Naujack kommt zudem ein Talent vom Schweriner SC nach Thüringen. Die U20-Nationalspielerin wird neben dem Sport auch eine Ausbildung zur Erzieherin absolvieren.

