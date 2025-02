Fußball | 3. Liga Große Vorfreude aufs Ostderby Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden Stand: 20.02.2025 17:10 Uhr

Dynamo Dresden geht mit ordentlich Rückenwind ins Spiel, will sich von der emotionalen Kulisse nicht aus der Ruhe bringen lassen. Für Hansa Rostock geht es darum, die Klatsche von Mannheim aus den Köpfen zu bekommen.

Den 5:2-Sieg gegen 1860 München haben die Dresdner schnell beiseitegelegt. Die volle Konzentration geht auf das Ostderby am kommenden Samstag (14 Uhr live bei SPORT IM OSTEN im TV, Stream und im Liveticker) bei Hansa Rostock. Großes Ziel ist, mehr Kontinuität in die Leistungen und Ergebnisse zu bekommen, wie man es im Dezember bereits einmal geschafft hatte. Dabei erwartet Cheftrainer Thomas Stamm einen aggressiven Gegner, der in der vergangenen Woche in Mannheim böse mit 0:5 unter die Räder gekommen war.

Dynamo-Coach Stamm: "Gedanklich ruhig bleiben"

"Sie werden jetzt extrem wach sein. Der Gegner will Dinge gutmachen, eine Reaktion zeigen. Es war im Hinspiel schon sehr intensiv in beide Richtungen", erklärte Stamm. Wichtig sei, im Hexenkessel – das Stadion ist mit 26.000 Zuschauern ausverkauft – nicht die Nerven zu verlieren. "Es geht darum, wie ich es hinbekomme, gedanklich ruhig zu bleiben. Es kann sein, es sind extrem positive Emotionen oder extrem negative. Es kann meine eigene Leistung sein, die mich beeinflusst. Wie bekomme ich es hin, wenn es eng wird, wenn es unangenehm wird, vielleicht auch, wenn es besonders angenehm ist, ruhig zu bleiben?", beschreibt Stamm.

Hauptmann und Lemmer vor Debüt in Rostock

Und was haben Niklas Hauptmann und Jakob Lemmer gemeinsam? Für beide Spieler der SG Dynamo Dresden gibt es am Samstag eine Premiere: Zum ersten Mal spielen sie im Stadion von Hansa Rostock. "Ich war noch nie dort und freue mich. Ich denke, es werden viele Leute kommen", erklärte Lemmer. Auch die aufgeheizte Stimmung bereitet ihm keine Sorgen. "Ich denke, es kann uns auch anheizen, wenn wir ausgepfiffen werden." Mittelfeldspieler Hauptmann glaubt, dass es wichtig ist, "nicht zu überdrehen". Der 28-Jährige erwartet nicht nur wegen des berüchtigt schlechten Platzes ein absolutes Kampfspiel. "Hansa will ein anderes Gesicht zeigen, eine Reaktion. Uns ist klar, was da auf uns zukommt."

Hansa-Coach Brinkmann: "Ich bin voller Vorfreude"

Hansa Rostocks Trainer Daniel Brinkmann ärgerte sich auch auf der Pressekonferenz immer noch über die vielen Gegentore von Mannheim. Man habe das Spiel auseinandergenommen, es gab einiges aufzuarbeiten. Dennoch sei die Freude auf das Ostderby riesengroß. "Das war das erste Spiel, wonach ich geschaut habe, wann es stattfindet", erklärte der Coach zu seiner ersten Amtshandlung nach seiner Verpflichtung in Rostock. Er freue sich wahnsinnig auf das Duell. "Es ist ein besonderes Spiel, für die Region und die Spieler. Man wünscht dem Erzfeind ja immer die Pest, ist aber auch traurig, wenn man sie nicht in der Liga hat. Ich bin voller Vorfreude."

Den Tabellenzweiten aus Dresden lobte Brinkmann, sieht aber auch Chancen. "Dynamo hat einen sehr guten und ausgeglichenen Kader. Sie wirken sehr eingespielt, schlagen die meisten Flanken der Liga. Sie sind aber auch verwundbar. Wir haben die Umschaltmomente von Viktoria Köln und auch Stuttgart gesehen. Es gibt Möglichkeiten, um Dresden zu ärgern." Da wird Dynamo sicher etwas dagegen haben. Ein Blick in die Statistik könnte helfen. Die letzten vier Spiele in Rostock gewannen die Sachsen jeweils mit 3:1.

